María Belén Ludueña lució un look elegante y protocolar para su encuentro con el papa León XIV

María Belén Ludueña se llevó todos los aplausos el domingo durante la recibida que ofreció el Gobierno nacional al papa León XIV. Tras la reunión en privado que tuvo el líder de la Iglesia Católica con el presidente Javier Milei, el Sumo Pontífice se dirigió hacia el monumento a Juan de Garay. Allí, Jorge Macri y su esposa le entregaron las llaves de la ciudad de Buenos Aires.

En las redes sociales llamó la atención el atuendo elegante y de alta costura por el que optó Ludueña. La periodista compartió en su cuenta de Instagram una foto tierna junto a su esposo y su bebé tras el encuentro con el Santo Padre.

Jorge Macri le entregó las llaves de la ciudad al Papa León XIV

Ludueña lució un vestido azul marino ajustado al cuerpo que definió su silueta con una falda que superó las rodillas, acorde al protocolo. Esto transmitió sobriedad y formalidad.

En cuanto a los zapatos, usó un par de stilettos negros y, como peinado, llevó un rodete que dejó el flequillo libre. Acerca de los accesorios, Ludueña no fue sutil y, además de aros dorados, escogió un rosario de plateado que sostuvo en sus manos junto con su bebé, Vito Macri.

María Belén Ludueña con Jorge Macri (FUente: Instagram/María Belén Ludueña)

El origen del vestido correspondió al diseñador Gabriel Lage, quien en sus redes sociales destacó el “placer” que significó vestir a la periodista para tal encuentro con el Papa.

María Belén Ludueña antes de reunirse con el Papa León XIV

Horas antes de reunirse con León XIV, Ludueña subió un video a Instagram donde adelantó cómo se sentía por este evento. “Hoy es un día muy distinto, un día muy especial porque voy a tener la oportunidad de conocer al Papa. Estoy muy conmovida. Estoy rezando para que la visita del Papa nos encuentre con mucha unidad”, expresó.