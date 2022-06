Romina Gaetani volvió a sorprender tras el acuerdo con Facundo Arana: “No me retracto de lo que dije, fue lo que sentí”

Después de haberse reunido con Facundo Arana y limar asperezas, Romina Gaetani volvió a hacer referencia a lo sucedido y advirtió que, a pesar de haber aclarado algunas cosas con el actor, no se retracta sobre lo dicho. “ Yo no me retracto de lo que dije porque fue lo que sentí” , confesó.

“Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas. Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo. Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo... Gracias por todo. A todos”, escribió Facundo Arana hace unas horas en su cuenta de Instagram.

Luego de sus dichos, Gaetani habló con la revista Paparazzi y contó todo lo que sucedió en la famosa reunión secreta. “Pudimos decirnos a la cara lo que cada uno creyó y sintió. Lo escuché y me escuchó. Simplemente fue eso, escucharnos”, señaló la actriz.

Acto seguido, la exprotagonista de Día y Noche -ficción que compartió con Arana pero de la cual se bajó antes de tiempo- explicó por qué no reaccionó en el momento en que todo ocurrió: “No le inicié acciones legales por su posteo, y se lo comuniqué, porque estaba viviendo un hecho de violencia en mi vida privada que superaba cualquier cosa ”, reveló dando cuenta que ese posteo de Arana donde la felicita (y la aconseja) por su tema musical fue el inicio de todo.

“Si no hubiese estado viviendo en mi vida personal lo que viví, tal vez le hubiera iniciado acciones. Siempre dejé en claro que el posteo terminó siendo una confusión entre nosotros”, agregó.