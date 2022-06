María Valenzuela tuvo otra complicación de salud y debió ser operada de las mamas: le sacaron las prótesis

Luego del drama que le tocó vivir a la actriz María Valenzuela, a raíz de una mala praxis dental, ahora tuvo que ser intervenida por otra complicación que le apareció en las mamas.

Como había adelantado la actriz, debía someterse a una cirugía mamaria por un problema con sus implantes. “Me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza y más proteína. Tomo dos por día. Me tengo que operar las lolas. Por eso también me estoy haciendo mamografías, porque tengo bultos, está todo encapsulado mal”, había contado en abril, en diálogo con Nosotros a la mañana por eltrece.

El estado de salud de María Valenzuela Captura de video

Este miércoles, según informó el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias, Valenzuela ingresó al quirófano, en donde le extrajeron las prótesis y también unos bultos que mandaron a analizar. Pero poco después ya se encontraba en su casa recuperándose.

“Una de las prótesis estaba rota y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Era muy peligroso”, detalló el periodista. Y agregó: " Ella me dijo ‘menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante, porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar’”.

Según las propias palabras de la actriz de 64 años, antes de la operación no era capaz de recostarse ni boca abajo ni tampoco tocarse sin que le doliera.

María Valenzuela generó risas en el piso luego de contar las razones detrás de su tendinitis Captura

María Valenzuela atravesó un complicado momento de salud poco tiempo atrás luego de someterse a un tratamiento odontológico que no fue realizado de la manera correcta. Según reveló la actriz, el procedimiento le trajo consecuencias severas y afectó el resto de su salud: llegó a pesar 35 kilos porque tenía dificultades para poder masticar. En abril viajó a Ushuaia en donde fue atendida por un odontólogo amigo suyo y logró solucionar el problema, desde una perspectiva integral.

No fue la primera vez que la actriz sufrió algún problema de salud que repercutieron en su imagen y en la preocupación de quienes siguen de cerca su carrera. En 2016, Valenzuela pasó por un periodo de depresión tras la muerte de su amigo Gaspar Mulet. Esto la llevó a internarse en una clínica psiquiátrica y, según trascendió, entonces llegó a pesar 39 kilos tras pasar 10 días sin comer.