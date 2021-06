La insólita risa de una participante que sorprendió a Darío Barassi

La emisión de 100 argentinos dicen (eltrece) de este miércoles trajo consigo a una familia un tanto particular. Los Azpiri llegaron con mucha onda a los estudios de Constitución y lograron enloquecer a Darío Barassi con sus ocurrencias, intervenciones y respuestas.

Tanto así que fueron varias las oportunidades en las que, entre risas y bromas, el conductor indicó estar “pasándola mal” y queriendo “que termine el programa”, todo siempre con la cuota de humor que lo caracteriza no sólo a él sino a su show.

Pero llegó un momento donde las cosas se descontrolaron. Las risas llevaron al conductor a un extremo y una participante sacó a relucir algo que mantenía oculto. Cerca de la zona de pulsadores, el conductor resaltó la velocidad con la que la participante llegó para jugar y eso desató las carcajadas de Clara.

Programa de Barassi

Ante la mirada atónita de Barassi, ella siguió a risa limpia. “¿Es un chancho eso? No entiendo”, indicó. La concursante no pudo dejar de reír y tampoco encontraba el aire para contestarle al conductor. “Cuando quieras... tenemos que hacer un programa acá”, le replicó.

La risa continuó, la carcajada no cesó y la paciencia de Darío Barassi alcanzó su límite. “Verónica Lozano (quien compite en su horario en Telefe) entrevistando a artistas internacionales y yo con un chancho acá. Es joda, chicos. Después el canal me pide que me ponga competitivo, dejame de hinchar los huev...”, arremetió el presentador ante las risas de todos los demás.

LA NACION