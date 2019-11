La mediática dice no sentirse segura por las denuncias que hizo en contra de su ex Claudio Paul Caniggia Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 15:46

No es sencillo estar al día con los dramas de la familia Caniggia. La semana pasada, Mariana Nannis había vuelto al país desde Marbella para "decir su verdad y a reclamar lo que le corresponde", tal como declaró su abogado Carlos Broitman apenas aterrizó en Ezeiza.

Aunque Sofía Bonelli, la futura esposa de Claudio Paul Caniggia, había asegurado a la revista ¡Hola! Argentina que Nannis no iba a volver porque había sido denunciada por hostigamiento, calumnias e injurias, ella regresó con todo y no frenó sus denuncias de maltrato, entre otras acusaciones.

En el móvil del 6 de noviembre, había asegurado que nunca antes se había animado a hablar por amenazas del ex futbolista: "Me dijo que si lo denunciaba, mi cabeza iba a rodar". Y agregó sin escatimar en detalles: "Hay una, la más importante, sobre un negociado de energía eólica de 3 mil millones de dólares. Este señor [por Caniggia, a quien no puede nombrar por un bozal legal] ha hecho negocios con este Gobierno".

Cuatro días después de sus dichos, el sábado pasado, Nannis se tomó un vuelo sola a Estados Unidos "porque no se sentía segura en Argentina", según le contó a Radio Mitre el abogado de la mediática. Aparentemente, eligió ese destino para buscar información sobre supuestas cuentas de testaferros de su ex.

Hoy era el día en que debía ratificar su denuncia por supuesto lavado de dinero contra Caniggia, pero decidió enviar a un defensor. ¿Cuándo volverá? Respondió Broitman: "retornará a Buenos Aires para la asunción del presidente electo Dr Alberto Fernández".