Tras el compromiso de su exmarido Claudio Paul Caniggia con Sofía Bonelli en las paradisíacas playas de Tulum, en México, Mariana Nannis esta dispuesta a seguir dando batalla en su guerra contra el exfutbolista.

Desde Ezeiza y recién aterrizada de Miami, la mediática no quiso hablar con la prensa que la estaba esperando, aunque sí lo hizo su nuevo abogado, Carlos Broitman: "Hay cuestiones jurídicas que le notificaron. Ahora no puede hablar. Ha estado con los juristas en Madrid y los Estados Unidos, viene con grandes noticias, ya se van a enterar (...). Viene a decir su verdad y a reclamar lo que le corresponde".

Luego de subirse a una camioneta junto al equipo de Involucrados, Nannis rompió el silencio. Con su abogado, peluquero y maquillador a bordo y mientras se dirigían a una sala privada del aeropuerto, la entrevista exclusiva con el ciclo de América comenzó. "Estoy muy contenta de regresar", aseguró la mediática que atrasó su viaje a la Argentina 48 horas porque dijo que encontró "un gatito lastimado en un descampado" y decidió hacerse cargo del animal.

Al arribar a una sala especial, el operativo make up y pelo comenzó. De espaldas a cámara y mientras se preparaba para la entrevista, dijo irónica: "Hay gente que nace con buen gusto y otra con mal gusto. Aunque un tiempo estuve ciega con el gusto, ahora ya no".

En un mano a mano con Pía Shaw, Nannis contó cómo fueron sus días en Marbella durante este último tiempo. "Estuve muy bien porque estuve con mi hijo [Axel], la novia de mi hijo, mi hermano, muy contenida por mi familia. Ahora voy a encontrarme con mi hija también", señaló con tono sereno, en referencia a Charlotte Caniggia.

En cuanto a los motivos de su nuevo arribo, advirtió: "Soy una mujer fuerte pero vengo a hacer justicia. Es humillante y deshonesto que te oculten todo el patrimonio cuando estuviste 30 años al lado de alguien que no me valoró. Vengo a reclamar lo que me corresponde a mí y a mis hijos, ni un dólar más, ni un dólar menos".

"Yo ya lloré 30 años porque me lastimaba, pero ya no lloro más. Ahora quiero recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos. Estaba en un círculo en el que no podía hacer ni una denuncia porque él tiene contactos y me amenazaba; eso fue muy humillante", confesó Nannis, quien asegura que tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para llevar adelante a su familia.

"Si una mujer no está, no hay familia. No es como un hombre que se va con cualquiera y la mujer se queda en la casa. Siempre apuesto a la familia, para mí es lo más importante", agregó para luego asegurar que en este momento sus tres hijos son lo único que tiene. Y enseguida, aclaró que su soledad no es de ahora, sino que este sentimiento la acompañó durante todo su matrimonio. "Me siento sola desde el día que me casé porque me decía que se iba de viaje a hacer negocios y yo no podía ir, pienso que todo mi matrimonio estuve sola", apuntó.

En cuanto a por qué soportó tantos años al lado del exfutbolista, la mamá de Axel, Charlotte y Alexander advirtió que todavía le queda mucho por contar, ya que "treinta años de humillaciones no se cuentan en un ratito" y aclaró: "La gente que apuesta por la familia siempre va a soportar. Lo ayudé y le salvé la vida durante 30 años. Fíjense cómo estaba conmigo y en qué condiciones está ahora. Fíjense el perfil que tenía con el respaldo de su familia y el que tiene ahora. Si sos tan saludable, ¿por qué no vas donde te dice la jueza a hacerte los estudios? Yo le di la oportunidad a este señor que juega al fútbol [no nombra a Caniggia por un bozal legal que se le impuso] de salvarlo de sus adicciones, pero él no acepto. Hizo todo mal".

"Si me llega a pasar algo, ya saben a quien tienen que ir a buscar"

Tras aclarar que tardó en venir al país porque "estaba juntando pruebas", Nannis se refirió al tema patrimonial y aseguró que hay mucho más de lo que le quiere dar su ex. "Cuando volvía de viaje me decía que le había ido mal. Siempre ocultó todo el patrimonio, nunca me mostró ningún contrato", dijo.

"Para ella todo esto es muy doloroso pero si lo tiene que hacer, lo hará. Lo que tenga que salir a la luz, que salga", lanzó Broitman, al tiempo que Nannis expresó: "Ya se van a enterar de todas las denuncias. Hay una, la más importante, sobre un negociado de energía eólica de 3 mil millones de dólares. Este señor [por Caniggia] ha hecho negocios con este Gobierno", disparó sin filtro.

"El nexo de las supuestas comisiones es lo que nos interesa. Si hay o no corrupción lo investigará el juez", aclaró el abogado.

Nannis asegura haber recibido amenazas para que no hable: "Tengo la información de los elementos que voy a aportar a la Justicia. Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién tienen que ir a buscar: a mi marido, a sus testaferros o a todos los que nombré. Me dijo que si lo denunciaba, mi cabeza iba a rodar".

Luego de asegurar que su ex no le pasa un peso desde hace más de un año, la mediática expresó: "Si mi vida fuera tan color de rosa, yo no estaría acá sentada. Si me hubiesen dado lo que me corresponde, yo no estaría acá sentada. Somos una sociedad conyugal y me corresponde el 50 por ciento de todo lo que ganó mi marido", reflexionó la rubia que desde hace unos meses fue contratada por la televisión italiana y gracias a eso paga sus cuentas.

"Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido pagar las expensas del hotel, del resto de los departamentos del mundo... Ni siquiera hubiera podido comer porque mi marido no me pasa un dólar hace años. Tuve que salir a la fuerza a trabajar, estoy manteniendo los bienes de la sociedad conyugal yo (...). Si no fuera por ellos [en referencia a la TV italiana], tendría que salir a pedir limosna. A mis hijos tampoco les pasa un peso, tengo que mantener yo el departamento donde ellos viven", afirmó con cierto enojo.

Sobre el compromiso de Caniggia con Sofía Bonelli

En medio de sus polémicas declaraciones, Nannis se refirió al compromiso de su ex con Sofía Bonelli en las playas de México. "Me tiene sin cuidado. A él tendrían que preocuparle los negocios turbios que tiene porque puede ir preso", señaló.

Tras asegurar una vez más que ella es la única que respeta a la familia, agregó: "Es una falta de respeto, de ética y moral que la familia aún no está disuelta y él se anda comprometiendo por ahí. Pero qué se puede esperar de un tóxico dependiente", concluyó antes de afirmar que le dará el divorcio, pero que lo hará en España.