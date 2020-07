La exparticipante de Gran Hermano arremetió contra Jorge Rial, que sugirió similitudes entre su caso y el de la finalista descalificada del concurso de cocina Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 20:00

La polémica final del concurso Bake Off , en la que descalificaron a la participante Samanta Casais , generó una ola de repercusiones en las redes sociales y fue calificada por muchos como uno de los hitos de la historia de los reality shows de la Argentina.

En el repaso por algunos de los momentos más emblemáticos de las producciones locales, apareció la temporada de Gran Hermano emitida en 2007, recordada por la nominación inesperada de Marianela Mirra a su compañero, Diego Leonardi, considerado uno de sus íntimos dentro de la casa. La estrategia fue celebrada y rechazada por igual, pero lo importante es que provocó el revuelo suficiente para llevar a Mirra a ganar la competencia.

A raíz de la final de Bake Off, el programa Intrusos , que conduce Jorge Rial , aprovechó la ocasión para debatir sobre el formato televisivo y recordar ese suceso clave de Gran Hermano . "Nadie vio venir a Marianela Mirra . Se van armando (los personajes) dentro del reality. No la vimos venir hasta el final. Si hubiera estado en esta etapa de redes sociales, la tiene que ir a buscar la policía porque la matan ", opinó el conductor.

Marianela Mirra publicó una serie de historias donde se mostró furiosa por las comparaciones con Samantha, de Bake Off Crédito: Diario Show

Luego de esas declaraciones, Mirra recurrió a sus redes sociales para hacer un filoso descargo. "¡Suéltenme! Basta de compararme. Soy inigualable , perdedores de cuarta . No saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren", escribió en una historia de Instagram.

Además, precisó: "Yo no cometí ilícitos . Fui viva y no se la bancan . Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre, no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Hipócritas. Sacate la careta, tontes ".

"Todo lo que hicieron antes fue violencia de género, estafa moral, fábulas. Pero ahora se defiende al género. ¿Desde cuándo? Solo un grupo de oportunistas . ¿Dónde estuvieron? Insultos, denigrar y hacer daño, abuso de poder existieron siempre", siguió, enfurecida.

Por último, cerró: "Habrá que ver qué cosecharon. No me consulten más algo que siempre estuvo televisado . Los chuño a todes ".