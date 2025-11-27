LA NACION

José Alperovich y Marianela Mirra se casan hoy en Puerto Madero

La ceremonia será este jueves en el departamento donde el exgobernador tucumano cumple prisión domiciliaria por abuso sexual contra su sobrina

LA NACION
Marianela Mirra y José Alperovich
Marianela Mirra y José Alperovich

El exgobernador de Tucumán José Alperovich -que cumple prisión domiciliaria por la condena por abuso sexual a su sobrina- se casará con la exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, con quien mantiene una relación desde hace por lo menos 20 años. Sin embargo, a último momento circularon versiones de que la boda puede llegar a suspenderse.

De acuerdo a lo estipulado, será una ceremonia íntima con dos testigos y el juez de paz, cuyos ingresos a las torres Zencity fueron habilitados el Tribunal Oral. Incluso desde el entorno de Mirra indicaron que sería una celebración de bajo perfil y con comida ordenada mediante delivery.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones de que el propio Alperovich habría decidido suspender la ceremonia y la celebración, que tendría lugar este jueves en el edificio de Puerto Madero donde cumple su condena, por miedo a que la Justicia reaccione de manera negativa por convocar a los invitados, de acuerdo a lo que indicó Radio Mitre.

El complejo Zencity en Puerto Madero, donde José Alperovich cumple su arresto domiciliario por abuso sexual
El complejo Zencity en Puerto Madero, donde José Alperovich cumple su arresto domiciliario por abuso sexual

Y es que Alperovich había comenzado su condena en el penal de Ezeiza. Cuando pidió el beneficio de la prisión domiciliaria en junio debido a su edad (tiene 70 años), la Justicia se la concedió y actualmente tiene una tobillera electrónica en su lujoso departamento de Puerto Madero.

Noticia en desarrollo

