José Alperovich y Marianela Mirra se casan hoy en Puerto Madero

El exgobernador de Tucumán José Alperovich -que cumple prisión domiciliaria por la condena por abuso sexual a su sobrina- se casará con la exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, con quien mantiene una relación desde hace por lo menos 20 años. Sin embargo, a último momento circularon versiones de que la boda puede llegar a suspenderse.

De acuerdo a lo estipulado, será una ceremonia íntima con dos testigos y el juez de paz, cuyos ingresos a las torres Zencity fueron habilitados el Tribunal Oral. Incluso desde el entorno de Mirra indicaron que sería una celebración de bajo perfil y con comida ordenada mediante delivery.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones de que el propio Alperovich habría decidido suspender la ceremonia y la celebración, que tendría lugar este jueves en el edificio de Puerto Madero donde cumple su condena, por miedo a que la Justicia reaccione de manera negativa por convocar a los invitados, de acuerdo a lo que indicó Radio Mitre.

El complejo Zencity en Puerto Madero, donde José Alperovich cumple su arresto domiciliario por abuso sexual

Y es que Alperovich había comenzado su condena en el penal de Ezeiza. Cuando pidió el beneficio de la prisión domiciliaria en junio debido a su edad (tiene 70 años), la Justicia se la concedió y actualmente tiene una tobillera electrónica en su lujoso departamento de Puerto Madero.

Noticia en desarrollo