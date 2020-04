A 13 años de la nominación espontánea a Diego Leonardi, Marianela Mirra recordó que la llamaban "traidora" Crédito: Intagram

Parece mentira. Hace 13 años, muchos argentinos preferían quedarse en sus casas para ver por televisión a un grupo de personas que debían permanecer encerradas. La cuarta edición vernácula de Gran Hermano fue, sin dudas, la más exitosa y es hoy la más recordada gracias a las fuertes personalidades de sus participantes, pero también por un hecho concreto: la nominación espontánea de Marianela Mirra a Diego Leonardi.

Ese hecho, que dejó al gran favorito del público fuera de competencia y encaminó a la tucumana a la final, ocurrió el 24 de abril de 2007. Para conmemorarlo, Rústico, un conocido tuitero, recordó aquel momento y su posteo logró que el nombre de la exganadora se convierta en tendencia.

Rústico, además, propuso a sus seguidores que eligieran si aquella nominación a uno de sus pocos aliados dentro de la casa fue una traición o parte del juego. El 80 por ciento consideró que se trató simplemente de una estrategia para llegar a la final. Un porcentaje similar al que, 14 años atrás, la consagró ganadora de Gran Hermano .

Entonces, envalentonada, Mirra decidió que era momento de volver a comunicarse con ese público que la llevó a la consagración en el programa. Lo hizo a través de un video de Tik Tok. Allí, Marianela no pudo evitar referirse a aquella jugada, considerada por algunos como una genialidad y por otros como un acto de la más alta traición. "Y...¿Qué tal? ¿Cómo llevás la cuarentena?, comienza preguntando, risueña, la enemiga íntima de Jorge Rial . Luego, irónica, continuó: "Viste que fácil que es... Yo tenía que convivir con 17 personas que no conozco y me decían traidora. ¡Andá!".