Marianela Mirra y José Alperovich: una relación polémica que se ocultó durante años y hoy llega al altar

Cuando en abril de este año Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich la noticia causó impacto: el exgobernador de Tucumán, separado de Beatriz Rojkes -su esposa durante más de 40 años- cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado luego de la denuncia de su propia sobrina. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la joven que saltó a la fama en 2007 por haber ganado Gran Hermano defendió la relación y dejó en claro que cree en la palabra del exmandatario tucumano. De los primeros rumores de un vínculo clandestino al casamiento, cómo nació la relación entre Alperovich y Mirra.

La primera vinculación pública con Alperovich

Luego de GH, Marianela Mirra se mudó a Tucumán para ejercer como abogada gentileza revista Noticias

Si bien no se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo comenzó la relación, los primeros rumores sobre un vínculo cercano entre ellos comenzaron a circular luego de que Mirra se convirtiera en una celebridad, tras su paso por Gran Hermano. Después de un breve intento por hacer carrera en la televisión, la joven tucumana se alejó de los medios, completó sus estudios y se dedicó a ejercer como abogada. También armó las valijas y se volvió a su ciudad natal, donde consiguió un puesto en el área de legales de un banco privado.

En 2014, su nombre se vio por primera vez relacionado con el de José Alperovich: el diario Perfil publicó que la ex GH cobraba en el parlamento de tres cajas distintas de la gestión del entonces gobernador provincial, y de la secretaría de Turismo provincial. Al año siguiente, en medio de un escándalo, Mirra renunció a su puesto: una semana antes de su partida y en medio de una protesta, el gremio bancario mostró carteles en su contra donde la trataban de “ñoqui vip”.

Luis Majul también realizó un informe por aquel entonces sobre los vínculos de Mirra y su familia con el exgobernador. El foco de la investigación fueron los nombramientos de Marianela, su hermano y su madre en cargos estatales. El periodista blanqueó además los rumores acerca de una vinculación amorosa entre la joven y Alperovich, lo que habría llevado a sus familiares a ocupar cargos en la Municipalidad de Yerba Buena. Según los documentos que presentó Majul y que fueron más temprano publicados por La Gaceta, Mirra percibió salarios de la Legislatura desde 2009 hasta 2014.

Convencida de que el verdadero impulsor de las denuncias en su contra era Jorge Rial, Mirra decidió usar su cuenta de Twitter para responder a las acusaciones. “Mi hermano es abogado, es asesor, es un profesional. (...) Entró a laburar hace tres meses”, escribió en abril de 2014 en respuesta al escándalo desatado tras el programa de Majul. Y concluyó, en referencia a lo que solía decirle Rial: “¿A esto le llamabas que me ibas a destruir? Yo no soy política”.

Otro enfrentamiento mediático que derivó en el blanqueo

El posteo en el que Mirra confirmó la relación Instagram

La relación entre Alperovich y Mirra se mantuvo en las sombras hasta que la tucumana decidió terminar con años de clandestinidad. Fue el mismo Rial quien le dio el pie cuando en Argenzuela, su programa de C5N, volvió a poner su romance en el ojo público al hablar de las visitas que recibía en ese momento el exgobernador. “Hay una que llama mucho la atención al servicio penitenciario”, señaló. “Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano 2007″.

Mirra no dejó pasar el tiempo y usó su cuenta de Instagram para confirmar la relación. “Hubo un pedido de dinero este fin de semana. La plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich”, arrancó la ex GH su descargo. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, continuó. Si bien comenzó con una incógnita, luego mencionó a Rial con todas las letras. “Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, expresó. “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, cerró contundente.

Una separación en medio de las turbulencias

El posteo que Marianela Mirra subió a Instagram junto a José Alperovich desde una clínica hospitalaria Captura de Pantalla

A mediados de mayo, Mirra volvió a usar su cuenta de Instagram, pero esta vez para decir que se había separado. Junto a una postal en donde se los veía a los dos acostados en una cama que pertenece a una clínica hospitalaria, escribió: “Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad. La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debés nada. Lo hice con amor”.

Las palabras de Mirra generaron cierta confusión en sus seguidores. En consecuencia, decidió editar el posteo. “Mensaje no captado. Los superfiltros. Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad. Una pena”, aclaró y fue un poco más allá: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y ocho meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal. ¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.

Un embarazo anunciado

De aquella ruptura no se habló más y Mirra volvió al centro de la escena en septiembre cuando a través de un mensaje le dijo a Gastón Trezeguet que estaba embarazada. “Estoy esperando un bebé de José”, le escribió la abogada. El ex Gran Hermano agregó que estaba de dos meses y que el embarazo había sido logrado mediante un tratamiento de fertilización in vitro.

En ese mismo mensaje, Mirra le blanqueó al panelista que la publicación sobre la ruptura había sido una estrategia para evitar el acoso de la prensa, que la seguía en sus visitas al penal de Ezeiza. “Nunca hubo una ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más”, confesó. Cuando a Alperovich le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad -este año cumplió 70-, la pareja comenzó a convivir en un departamento de Puerto Madero.

La boda

Marianela Mirra y José Alperovich

El tiempo pasó y a principios de noviembre, el diario La Gaceta de Tucumán anunció el casamiento del político y la abogada. Como Alperovich cumple con una prisión domiciliaria, algunos asesores del exmandatario realizaron gestiones para que pudiera contraer enlace en el marco de la ley, mientras está preso. La ceremonia civil tendrá lugar a las 14 en el departamento de Puerto Madero.

Antes del enlace, Mirra volvió a hablar con la prensa. “Este casamiento está previsto hace tiempo. No hay nada extraño”, aseguró en medio de rumores de cancelación. “Es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo solo con los testigos requeridos, que son dos. Absolutamente nada más. Nunca hubo nada más”, cerró.