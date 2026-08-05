Marina Señuk dejó TN: sus nuevos proyectos como emprendedora y el posible regreso a la televisión

La periodista y presentadora Marina Señuk renunció a su trabajo en los canales televisivos TN y eltrece para encarar una nueva etapa de su vida, centrada en proyectos propios de cerámica e indumentaria. La comunicadora confirmó su salida del Grupo Artear mediante un video que publicó en sus redes sociales.

“Último domingo laboral. Ya me despedí en vivo con mis amigos, aunque los voy a seguir viendo. Me llevo gente espectacular. Tengo mucha emoción... estoy sensible entrando por el pasillito de todas mis mañanas”, expresó en una historia de Instagram.

Marina Señuk trabajaba como cronista y presentadora en ese medio desde el año 2022 Gentileza

La comunicadora trabajaba en la empresa como presentadora del pronóstico del tiempo y cronista desde comienzos de 2022. Pese a que no detalló en sus publicaciones su próximo destino laboral, el periodista Ángel de Brito, conductor en la señal América TV, informó que se sumará en las próximas semanas al programa Lape Club Social, conducido por Sergio Lapegüe.

En paralelo a su actividad en los medios, Señuk fundó y dirige dos marcas propias enfocadas en la producción artesanal. La primera de ellas es Cerámica By Marina Señuk, una firma dedicada a la venta de vajilla y objetos decorativos para el hogar. Esta propuesta incluye juegos de tazas, portavelas y accesorios elaborados con estética sencilla, los cuales vende a través de redes sociales y una tienda virtual.

La periodista fundó un emprendimiento de indumentaria confeccionada con fibras naturales Gentileza

A su vez, creó Concepto RAÍZ, un emprendimiento de indumentaria confeccionada con fibras naturales. La marca comercializa conjuntos en hilo de algodón, piezas tejidas y trajes de baño de diseño atemporal, con distribución enfocada en plataformas digitales.

Su carrera profesional

En 2022, Señuk habló sobre sus inicios con LA NACION: “Trabajo desde los 13 años como modelo. A los 15 me vine a vivir a Buenos Aires. Terminé el colegio acá, estudié un año Periodismo, me fui a vivir a Costa Rica dos veces por varios meses, volví y seguí trabajando. Después estudié Recursos Humanos y hace un año me recibí”.

Marina Señuk contó que arrancó a trabajar a los 13 años, como modelo Gentileza

Nacida en Apóstoles, Misiones, tuvo un paso previo por la pantalla de TyC Sports antes de integrarse al equipo de TN. Está casada con Gastón Adler y el 9 de enero de 2025 nació su primera hija, Malaika.

“Me defino como una persona alegre. Me gusta vivir el momento, disfrutar a mi pareja, a mis perros, a mi familia y estar con amigos. Me gusta dormir... mucho. Me gustan los fideos con milanesa. Me gusta el vóley, pero no lo practico. Y siento que soy una persona que ayuda mucho sin esperar nada a cambio”, dijo sobre sí en la entrevista.