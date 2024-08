Marisol, la novia de Martin Ku de Gran Hermano, anunció la perdida de su embarazo: “El corazón de nuestro bebé dejó de latir”

Escuchar

A 11 días de que se filtrara que el exintegrante del Gran Hermano Martin Ku esperaba su primer bebé con María del Rosario Sauzaga -conocida como “Marisol”-, la pareja del “Chino” comunicó en Instagram su angustia por la pérdida de su hijo. “El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”, comunicó la traductora de inglés a través de una historia en la plataforma. “Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, cerró.

Momentos después, Martín Ku hizo lo propio pero en la red social X. “Tristeza y dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”, escribió.

De la filtración de la noticia y al enojo de Martín Ku

La crítica final va en linea con el enojo que expresó a través de la misma red social el pasado 2 de agosto por la filtración del embarazo.

Un día antes, durante la emisión del programa LAM, el panelista Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer la noticia. “Están de seis semanas. Yo hablé con ella [Marisol] y la verdad es que estaban felices, obviamente el primer bebé. Ella lo está viviendo con mucha cautela porque está esperando los chequeos”.

A raíz de la importancia que adquirió la revelación, Ku salió a aclarar: “Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo”.

En ese sentido, aclaró que ellos nunca dieron el consentimiento para contar la información: “La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el ‘ok’, sino que no nos quedó otra, ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros”.

Asimismo, reflexionó acerca de la exposición: “Tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales”. Para cerrar, el exintegrante de Gran Hermano acotó: “¡Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes”.

Tras el escándalo que generaron los posteos de Ku, Ochoa quiso aclarar la situación durante su paso en el streaming, El Ejército de la mañana (Bondi Live): “Me gustaría aclarar algunos puntos, obviamente no me voy a meter ni con El Chino ni con Marisol, me caen divino, me parecen dos personas fantásticas. De hecho, yo hablé con Marisol y le prometí que iba a guardar la información, pero así como yo me enteré, otras personas se enteraron”.

Y siguió: “Entonces le dije ‘mirá, yo te lo puedo guardar, pero, honestamente, y en esto voy a ser supersincero, es una información superpotente y, si sé que va a trascender, la verdad que me gustaría contarlo a mí’. Cuando me enteré que lo iban a contar, la volví a llamar y le dijo ‘no lo puedo contener más’”.

En lo que respecta a las críticas que recibió, sostuvo: “Después me pueden criticar porque sé que es parte del laburo, pero no le fui por atrás. Yo podía haberlo contado en el programa sin hablarlo, pero decidí llamar a Mari y le expliqué lo que iba a hacer para que llame a toda la gente a la que quería contárselo”.

Finalmente, el influencer concluyó: “Es una mierda (sic) hacer estos llamados, pero me re contra agradeció. Me hubiera gustado que sea en un mes y pico para que ella esté más tranquila. Yo hablé con ella y me quedó tranquilo porque sé que obré desde lo que podía hacer desde mi lugar, nos dedicamos a esto”.

