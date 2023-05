El polémico motivo que habría desencadenado la pelea entre Luciano Castro y Flor Vigna

escuchar

La relación entre Florencia Vigna y Luciano Castro no se encuentra en su mejor momento. Esta semana se dieron a conocer versiones que ayudarían a comprender el distanciamiento de la pareja que integra la misma obra teatral El Divorcio, valga la redundancia. En medio de los rumores que acechan a los actores, se revelaron que la pelea sería por una presunta infidelidad.

Si bien la semana pasada circuló la versión de que existiría una crisis en la pareja, más tarde, Castro salió a desmentir ese rumor. Sin embargo, desde fuentes cercanas al teatro, deslizaron que habría existido un episodio de infidelidad durante la temporada de verano, cuando Castro viajó a Mar del Plata para cumplir con sus responsabilidades laborales. Si bien nada está confirmado aún, Vigna eligió no referirse al tema.

Flor Vigna y Luciano Castro se mostraron juntos este miércoles a pesar de los rumores de crisis en la pareja (Fuente: Instagram/@florvigna)

Esto mismo fue el puntapié inicial de la discusión que los distanció a ambos y que generó la renuncia de la obra El Divorcio de Vigna, como lo informó Maite Peñoñori en Intrusos (América): “Se baja después de dos meses. Debutó el 22 de marzo y termina el 28 de mayo”, y aclaró que, según la misma actriz, lo hacía con el fin de enfocarse completamente en su carrera musical.

De momento, ninguno de los dos artistas desmintió que la pelea en el teatro haya existido y tampoco aclararon mediante sus redes sociales tal fractura en la relación, más allá de la presunta versión de infidelidad. En la cuenta de Instagram de la cantante, este miércoles compartió una fotografía junto a Castro, por lo que se intentó evadir cualquier especulación sobre los dos.

El silencio de Flor Vigna que generó dudas sobre la continuidad de su relación

La historia de este conflicto amoroso inició cuando Nancy Duré ventiló en Socios del Espectáculo (El Trece) que la pareja no atravesaba un buen momento. “Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que están separados”, señaló la periodista y agregó: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

Flor Vigna rompió el silencio y se refirió a los rumores de crisis con Luciano Castro

Lo cierto es que el lunes desde Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi conversó con Vigna a raíz de su deceso en la obra teatral a causa de la pelea con Luciano. “Le escribí para preguntarle si realmente era así porque tenemos amigos del mismo entorno y dicen que está todo bien, que se aman… Bueno, le escribí a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme”, comenzó.

“Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada. Es rara la respuesta”, contó Berardi. Además, Pampito interrumpió y afirmó que la noche anterior cruzó a Flor y a Luciano en la calle de la mano y “sonrientes”, por lo que tampoco le generó sospechas de una presunta pelea.

LA NACION