Marixa Balli reveló que vivió un calvario al someterse a varias cirugías estéticas: “Lo único que quieren es cobrarte”

En una reciente entrevista, Silvina Luna habló a corazón abierto sobre su delicado estado de salud, a la espera de un trasplante de riñón. El problema se desencadenó tras una intervención quirúrgica realizada por el doctor Aníbal Lotocki. Su testimonio conmovió al público y colegas, al punto que Marixa Balli relató el calvario que vive luego de sufrir una mala praxis por la que se sometió a siete cirugías sin poder aún recuperarse.

Semanas atrás, la panelista de LAM (América) reveló que en el 2000 sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 2, que le costó la vida a quien era su pareja, Mariano Fischer. Mientras que ella sufrió diversas heridas. El jueves por la noche, volvió a recordar aquel fatídico día que su vida cambió y que, a partir de entonces, comenzó otra batalla por una mala praxis.

Marixa Bali habló sobre una falla en una operación que le realizaron

A consecuencias de las lesiones que sufrió en el accidente, se sometió a una cirugía reparadora que no terminó bien. “Ver las cicatrices me hace daño. Hasta el día de hoy estoy tratando de que alguien me las saque”, explicó angustiada. Si bien no quiso detallar en qué parte del cuerpo sufrió la mala intervención, indicó que en su caso el cinturón de seguridad del auto le salvó la vida.

Luego de esa intervención, recurrió a su cirujano de confianza para que la ayudara a sanar las cicatrices. “En vez de decir ‘Yo no estoy capacitado para hacer esto’, me dijo: ‘Marixa, divina, vení mi amor’, y me aniquiló”, recordó, visiblemente enojada y aseguró que el médico nunca admitió el error que cometió.

Marixa Balli habló de la mala praxis que sufrió

En la misma línea, Balli señaló que se dedicó a buscar una solución a esta mala praxis. Hasta la actualidad se sometió a siete cirugías, que aún no lograron reparar el daño. En su búsqueda de un profesional adecuado, se encontró con otro cirujano que le garantizó que podría recuperarse si pasaba por otras cuatro nuevas intervenciones.

Sin embargo, la tragedia volvió a golpear su vida. “Él me empezó a operar, íbamos por la tercera cirugía. Él tuvo una complicación, resbala después de una cirugía, estuvo internado y muere. Yo estaba a un paso de solucionar lo que tenía”, reveló y luego de estar cerca del final del calvario, otro médico la operó y volvió a un punto cero con el problema.

Marixa Balli habló sobre la mala praxis que sufrió (Captura video)

Entre el enojo y la decepción, Marixa puntualizó su descargo a alertar a quienes estén en plan de someterse a una cirugía, al destacar que hay que hacer una búsqueda del mejor profesional, pero no dejarse llevar siempre por los antecedentes del cirujano, tal como fue su propia experiencia. “Uno está poniendo su cuerpo y ellos se cagan de risa. Lo único que quieren es cobrarte, porque no han sido canjes. ¡Son un desastre, que aprendan a operar!”, cerró.

