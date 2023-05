Luciana Salazar se mostró devastada por la muerte de su mejor amigo Charles Raúl Sotelo: “Estoy rota”

escuchar

En horas de la madrugada, Luciana Salazar sorprendió con una serie de comentarios en sus redes sociales. A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, reveló que su mejor amigo, Charles Raúl Sotelo, había muerto. Según se conoció horas después, el hombre fue encontrado sin vida por su hermana dentro del inmueble donde vivía.

La primera intervención de la modelo fue pasadas las 23 del lunes e impactó a todos. A través de un tuit, no solo dio a conocer la noticia de la muerte, sino que también dio a entender que se trató de un homicidio. “Mataron a mi mejor amigo. No lo puedo creer, hijos de re mil p...”, escribió en la plataforma. Sin embargo, el mensaje fue eliminado poco tiempo después.

El tuit de Luciana Salazar sobre la muerte de su mejor amigo que después fue eliminado Captura

Luego, en su cuenta de Instagram sí le dedicó unas palabras en las que mostró su dolor, pero sin la versión del asesinato que había expresado en primera instancia. “Amigo, ¿qué pasó?”, comenzó en la historia que también incluyó una foto de ambos juntos. A continuación, manifestó su sorpresa y tristeza por el hecho: “No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida”.

Las palabras de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo Instagram @salazarluli

Según el parte policial al que accedió LA NACION, personal de la Comisaría Vecinal 14 b de la Policía de la Ciudad se trasladó a un inmueble ubicado en Nicaragua al 6000, barrio de Palermo, luego de que la hermana de Sotelo aseguró no tener noticias del paradero de su hermano desde el sábado. La mujer, que tenía una copia de las llaves, recibió a los efectivos y abrió la puerta del lugar donde vivía su hermano. Allí, descubrieron que el hombre estaba sin vida, hecho que fue confirmado luego por el SAME.

El cuerpo de Charles Sotelo, quien era dueño de la cadena de barberías Bacan, no tenía signos de violencia y no se encontró ningún faltante en el lugar.

Noticia en desarrollo.

LA NACION