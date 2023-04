La revelación de Marixa Balli sobre la cena que compartió con un cantante internacional: “Fuimos a comer a Lanús”

escuchar

Tras pasar un par de años alejada de las cámaras, totalmente enfocada en la creación y el crecimiento de Xurama, su marca de indumentaria y accesorios, Marixa Balli volvió a la pantalla chica como una de las angelitas de LAM (América). Durante sus meses como panelista, debatió y comentó los temas más candentes de la farándula argentina, protagonizó múltiples cruces y hasta reveló detalles de su vida privada que nunca antes había compartido con el público. Así lo hizo en la noche del martes, cuando contó algunas de sus anécdotas desde su salto a la fama, desde su relación con un político -cuyo nombre prefirió mantener en secreto-, hasta la cena que compartió con un ícono de la música.

La relevación de Marixa Balli sobre la cena que compartió con un cantante internacional

En medio de una seguidilla de noticias vinculadas a separaciones, crisis y engaños de parejas de famosos, en el magazine conducido por Ángel de Brito decidieron compartir algunas historias propias y quien se ubicó en el centro de la escena fue Marixa Balli, que con sus anécdotas dejó a más de una de sus compañeras sin palabras. Quizás la que mayor impacto generó fue su encuentro con Prince, el artista estadounidense conocido por hits como “Purple Rain”;“I Wanna Be Your Lover” y “Little Red Corvette”.

Después de recordar sus noviazgos con Rodrigo “el Potro” Bueno y con Julio Iglesias, el conductor le preguntó si tuvo relaciones con otros músicos. Aunque dijo que no, después de la insistencia de sus colegas, reveló: “Una vez salí a comer con Prince, que vino a la Argentina a Ritmo de la noche (Telefe). Me vio pasar por uno de los camarines, porque yo trabajaba ahí, y le dijo a Marcelo Tinelli que quería comer conmigo”.

Marixa Balli recordó su relación con Rodrigo "el Potro" Bueno archivo

Sin dudarlo, Tinelli se puso en contacto con Atilio Amado, quien era pareja de Balli en ese momento, y le preguntó si podía organizar una cena en La Casona, su emblemático boliche ubicado en Lanús, para que el galardonado compositor cenara en compañía de la bailarina. “Vino en limusina, fue maravilloso. Yo no le entendía mucho porque hablaba en inglés, pero había un traductor. Yo era muy chica y estaba shockeada”, detalló.

Sobre la personalidad de Prince, remarcó: “Era callado, extravagante. Decía dos palabras y me miraba fijo. Era divino, la pasé muy bien”. Finalmente, admitió que no lo volvió a ver, pero remarcó que la velada fue una experiencia que nunca se pudo olvidar.

Durante su paso por la Argentina, Prince pidió cenar con Marixa Balli

Otra de las anécdotas que dieron mucho de qué hablar fue su fugaz relación con un político, cuyo nombre prefirió no decir. Luego de aclarar que siempre fue “muy discreta”, precisó: “He tenido uno que me mandaba flores todos los jueves, con tarjetitas que tenían todas iniciales y yo no entendía nada. Eran ramos muy caros, gastaba una fortuna. Me fui a vivir a los Estados Unidos y seguían llegando a la casa de mi mamá”.

En ese sentido, y con una sonrisa sugerente, explicó: “Con él tuvimos un gran diálogo y muy bien. Hay cosas que no tienen futuro. Si no, en este momento estaría en otro lugar. Me pareció divino, un caballero, pero nunca terminé de darle bolilla seriamente”. Sin perder un segundo, Yanina Latorre disparó: “A todos los presidentes les gustan las famosas”. No obstante, Balli dejó pasar el comentario y continuó con la conversación como si nada.

