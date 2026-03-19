Martín Cirio rompió el silencio y ventiló datos inéditos del cruce entre Emilia Mernes y María Becerra

No hay quien no hable del escándalo que desató a la industria musical: el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, el cual salió a la luz este miércoles, cuando La Triple T dejó de seguir en Instagram a la entrerriana. Después de que Yanina Latorre revelara detalles explosivos, y diera a conocer que el foco del conflicto comenzó con María Becerra, Martín Cirio agregó información que dejó a más de uno sin palabras.

La fuerte acusación de Ailín Becerra

Luego de que la conductora de SQP (América TV) comentara que Emilia hizo echar a Ailín Becerra -hermana de la artista- de Picheo 808, una fiesta a la que fue invitada, el youtuber se comunicó en su ciclo Faranews (YouTube) con la joven para que le diera su versión de los hechos. “Esto del boliche que supuestamente vos contaste que alguien te hizo sacar y todos inferimos Emilia… ¿fue Emilia?”, le preguntó, a lo que ella sin dudas respondió: “Sí, de hecho hubo gente que estaba en el lugar ese día y me lo confirmó, y supuestamente vi que quienes salieron a confirmar también dijeron que había sido así. Así que sí, cien por ciento fue ella”.

La hermana de María Becerra rompió el silencio sobre Emilia Mernes

En ese sentido, recordó cómo fue la secuecia: “Cuando llegué al boliche, yo llego porque encima alguien que era conocido de ella me había invitado, y yo fui por esa persona, porque no sabía que era un evento privado. Y fui, vino uno de seguridad, se me acercó y me dice: ‘¿Vos qué pulsera tenés?’. Yo estaba con una amiga, le muestro la pulsera que teníamos y me dice: ‘Ah, no, bueno, pero debe ser un error porque ustedes no tendrían que estar acá’. Y me dijeron: ‘Si quieren pueden ir arriba’. Y me empezaron a decir como: ‘No, no pueden estar acá’“.

Y continuó: “Y le hablé a mi hermana y obviamente le conté. De una le conté y me dijo: ‘Bueno’, pero como que tenía que ver si alguien más me lo confirmaba, ¿viste? Y después obviamente se confirmó porque los del mismo boliche salieron a hablar y había gente que estaba ahí que dijo: ‘Sí, fue ella la que dijo: Sáquenla’”.

La expulsión de “Los del Espacio”

Pero eso no fue todo. Ailín le reveló a La Faraona que la disolución de “Los del Espacio”, el grupo conformado por María Becerra, Duki, Lit Killah, Tiago PZK, Emilia y Rusherking, ocurrió previo a que “La Nena de Argentina” hiciera sus dos primeros conciertos en River. “Lo que yo sé, porque yo estaba ahí con ella también en los días de las pruebas y demás, fue que la echaron del grupo de ‘Los del Espacio’. Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido [del primer show] y la echaron del grupo, y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles. Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta, le agarró una bronca y fue como un quiebre", lanzó.

A raíz de aquello es que contó que el resto de los artistas que conformaban el grupo eligieron a Emilia por lo que “la dejaron re de lado”.

La palabra de Coscu sobre la interna

El streamer se comunicó con Cirio, dio su versión de los hechos y aseguró que el culpable del aislamiento de María Becerra del grupo de “Los del Espacio” sería su exmanager, José Levy. "La envolvía en una recontra burbuja y María dejaba de hablar con todos, no le pasaba cabida a nadie", mencionó y agregó: “Siento que ese tipo era recontra competitivo y si podía tachar a toda la competencia, no le importaba”.

Coscu rompió el silencio sobre el escándalo entre María Becerra y Emilia Mernes

En cuanto al testimonio de Ailín Becerra comentó: “Banco a la hermana de María, pero es como muy partidaria”. “Yo creo que por la personalidad de María, tengo la esperanza por todo lo que la conocí, que no es tan competitiva como puede ser un mánager”, cerró.

La guerra por los estadios, la versión de Martín Cirio

Según la información que llegó a manos del creador de contenido, el conflicto habría escalado a niveles contractuales y de logística de estadios. De acuerdo a su relato, el conflicto principal se habría originado cuando “La Nena de Argentina” planeaba presentarse en el Estadio Vélez en octubre de 2024.

Martín Cirio contó detalles del escándalo entre María Becerra y Emilia Mernes por los Vélez

“María iba a hacer dos Vélez. Emilia se enteró y llamó para que se los den de baja porque ella quería esa fecha”, detalló Martín Cirio. Según esta versión, Emilia Mernes habría condicionado su propia serie de cuatro shows a cambio de que le bajaran las fechas a María Becerra, por lo que logró finalmente quedarse con el lugar.