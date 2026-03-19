La historia que compartió Cazzu en medio del conflicto de Emilia Mernes con Tini y María Becerra

El unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes desató una polémica desconocida en la industria musical y que terminó con la enemistad de las artistas pop. En medio de acusaciones y versiones cruzadas, Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, se sumó al escándalo y publicó un escrito que no pasó inadvertido.

El detrás de la pelea entre Emilia Mernes con María Becerra y Tini Stoessel (Fuente: Instagram)

Mediante su cuenta de Instagram, en la cual acumula poco más de 18 millones de seguidores, la cantante jujeña recurrió a sus historias para expresarse respecto a lo que sucede con sus colegas de la industria musical argentina. “El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder”, expresó.

Cazzu y un mensaje en el que marcó su postura en el medio del enfrentamiento (Foto: Captura Instagram/@cazzu)

Luego amplió esa idea con otra frase que reforzó su postura sobre el tema. “La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político”, agregó.

El gesto de la artista cobra un significado más profundo cuando se pone en perspectiva su historial personal, marcado por alianzas y distanciamientos que definieron su lugar en la escena. Aunque siempre se mostró cercana a las tres protagonistas, su relación con María Becerra atravesó turbulencias que los fanáticos no olvidan.

Cazzu y María Becerra en Animal, su primera colaboración (YouTube)

El quiebre entre las artistas se remonta a mediados de 2022, cuando el inicio del romance entre “La Nena de Argentina” y J Rei -quien había tenido un vínculo previo con la jujeña- alimentó rumores de una supuesta traición que congeló una de las amistades más sólidas del género urbano. A pesar de haber compartido hits y escenarios, el distanciamiento fue evidente. Sin embargo, aunque el afecto personal se haya roto, la intérprete de “Mucha Data” elige priorizar la defensa de la música por sobre los rencores del pasado.

Cabe destacar que el malestar de Tini Stoessel nació de lo que consideró una falta de códigos, al ver que gran parte de su staff de confianza -estilistas y bailarinas- se trasladó a las filas de la entrerriana durante su retiro temporal en 2024. Por su parte, el distanciamiento con María Becerra habría surgido de estrategias de management que buscaban desplazar a “La Nena de Argentina” de grandes acuerdos comerciales, como sus shows en River. Este aislamiento de Mernes se profundizó cuando el círculo íntimo de la selección argentina, liderado por Antonela Roccuzzo, también le soltó la mano.