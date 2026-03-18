El gesto de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes ante la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

El inesperado movimiento que realizó Tini Stoessel en las últimas horas en su cuenta de Instagram, al dejar de seguir a Emilia Mernes, dejó en evidencia un distanciamiento que muy pocos conocían. Si bien algunos rumores ya circulaban, no había indicios claros del cruce entre las ídolas pop hasta este martes. La decisión de “La Triple T” tuvo un impacto inmediato en sus admiradores, quienes no tardaron en seguir sus pasos.

Emilia Mernes y Tini Stoessel en tiempos felices Instagram: tinistoessel

Tras trascender la noticia, la atención se desplazó hacia el círculo de la selección argentina. Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes parecieron dejar clara su postura al mantener su apoyo a la intérprete de “Suéltate el pelo”. Tanto la esposa de Lionel Messi como la pareja de Enzo Fernández siguen activamente a Tini en la red social, mientras que el nombre de la artista entrerriana no figura entre sus seguidos, lo que alimenta las versiones de una grieta definitiva.

Valentina Cervantes sigue a Tini Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Valentina Cervantes ya no sigue a Emilia Mernes en Instagram (Foto: Captura Instagram) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

El conflicto llega un año después de que Mernes y Stoessel estrenaran junto a Nicki Nicole “Blackout”, colaboración que incluyó un videoclip protagonizado por las tres artistas que en menos de 24 horas se perfiló como uno de los hits de la temporada; mientras que la última colaboración pública se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su recital en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024.

Anto Roccuzzo sigue a Tini (Foto: Captura Instagram) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Anto Roccuzzo no sigue a Valentina Cervantes (Foto: Instagram) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Después de aquella fecha, la distancia entre ellas fue más evidente. En febrero de este año, Lizardo Ponce celebró sus 36 años con varios festejos que incluyeron a ambas cantantes, pero los presentes aseguraron que, a pesar de coincidir en el mismo lugar, se las vio notablemente distantes y evitaron cualquier tipo de contacto, lo que encendió las alarmas de los fanáticos sobre el fin de su amistad.

La prueba definitiva de la ruptura no estuvo solo en Instagram, sino también sobre las tablas. Durante su serie de presentaciones en Futttura, Tini desplegó un arsenal de invitados de lujo: desde figuras internacionales como Chris Martin (Coldplay) y Juanes, hasta referentes locales como María Becerra y Milo J. No obstante, lo que llamó poderosamente la atención que, a pesar de la magnitud del evento, Emilia Mernes nunca subió a escena para interpretar “La_Original.mp3”, el éxito que comparten.

Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tini Stoessel presentaron en marzo de 2025 su tema "Blackout" (Foto: Captura de video)

Pero la ex Violetta (Disney Channel) no es la única que le dio unfollow a la ex voz de Rombai. En 12 de febrero -precisamente el día de cumpleaños de la novia de Duki- María Becerra dejó de seguir a la cantante entrerriana en Instagram, lo que marcó el final de una de las alianzas más fuertes del grupo “Los del Espacio”.

María Becerra no sigue a Emilia Mernes desde febrero de este año (Foto: Captura Instagram) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Según trascendió, el trasfondo del conflicto se originó en una disputa por el capital humano y los códigos internos de la industria, específicamente tras el reclutamiento por parte de Emilia de miembros clave del staff técnico, bailarines y estilistas que habían trabajado durante años exclusivamente con Tini. Este movimiento fue interpretado en el entorno de “La Triple T” como una falta de lealtad, especialmente cuando estos colaboradores intentaron regresar para los shows de Futttura y se encontraron con una pared de rechazo que evidenció la fractura interna. Asimismo, la salida conflictiva de Becerra del colectivo “Los del Espacio” obligó a los protagonistas a tomar partido.