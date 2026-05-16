Martín Fierro 2026: hora, canal de televisión y cómo ver la ceremonia en vivo y online

La entrega de los premios Martín Fierro 2026, el evento más esperado de la industria audiovisual argentina, tendrá lugar este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La gala, que busca distinguir las producciones y figuras destacadas durante el 2025, contará con la conducción de Santiago del Moro y será transmitida por Telefe para todo el país.

Horarios de la ceremonia

La jornada comenzará formalmente a las 19 h con la clásica cobertura de la alfombra roja, un espacio donde se entrevista a los nominados y se aprecian los estilismos de los invitados. La ceremonia principal, en la cual se develarán los ganadores de las 35 categorías en competencia, iniciará a las 21.

Martín Fierro 2026: canal, horario y todas las formas de seguir la ceremonia

Cómo ver la gala por televisión

Para seguir la transmisión oficial en vivo desde la pantalla tradicional, los televidentes deberán sintonizar Telefe. El canal estará disponible en la grilla según la siguiente distribución:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001, según el formato contratado.

Cómo ver la transmisión online

Además de la emisión televisiva convencional, la gala podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales. Los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a la cobertura mediante YouTube y el canal de Twitch de Streams Telefe, permitiendo así una visualización multiplataforma.

Detalles de la premiación

La gala reconocerá el trabajo del año anterior en diversas ternas, que abarcan desde ficción y periodismo hasta entretenimiento, gastronomía y labor en conducción, tanto femenina como masculina. Entre las producciones con mayor expectativa figuran títulos como Amia, la serie; La voz ausente; y Tafí Viejo, verdor sin tiempo, además de reality shows de alta repercusión como Gran Hermano 2025 y MasterChef celebrity.

El evento se desarrolla bajo una expectativa creciente por ver qué figuras se alzarán con los galardones en cada terna, consolidando a este evento como la cita anual por excelencia de la televisión nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA