El comentario de Tamara Pettinato que hizo estallar a Estefanía Pasquini: “Me salió del alma”

Estefanía Pasquini vivió su primera guerra mediática esta semana. La mujer de Alberto Cormillot reaccionó a las opiniones que Tamara Pettinato había compartido en Bendita sobre su relación con el famoso nutricionista y la panelista no se quedó callada. Este martes, luego de un tenso ida y vuelta entre las mujeres, Pasquini explicó en diálogo con Socios del Espectáculo por qué esta vez decidió contestar de forma pública: “ Me jodió que se metiera con mi marido ”, aseguró.

El primer round sucedió a fines de la semana pasada cuando Pettinato opinó en el programa que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve sobre una nota que le habían hecho a Pasquini en el envío de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No soy una hater. No me gusta, no me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta. No me gusta que ella tenga 38 ″, dijo con vehemencia. “¿Y quién sos vos [para decir eso]?”, le retrucaron. “Estamos acá para opinar”, se defendió.

Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini, quien salió a defenderlo cuando escuchó los dichos de Tamara Pettinato Instagram

Indignada por las palabras de la integrante de Bendita, Pasquini decidió responder por medio de una historia en su cuenta de Instagram. “ Creo que más feo es que prendan fuego a una persona… ”, escribió junto a las imágenes de Tamara en el programa. La frase fue en alusión al incendio que el 16 de mayo de 2022 tuvo lugar en el departamento donde vivía Felipe Pettinato, hermano de Tamara, y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

La respuesta de Tamara Pettinato no se hizo esperar. Consultada por Socios..., la panelista respondió con ironía que no vio la publicación de Pasquini porque “no la mencionó” en la respuesta. “No sé de qué habla igual. Nada de eso pasó en ningún momento”, agregó. “ Se ve que no le gustó que digas que una persona de 85 no puede tener un hijo ”, buscó aclarar el movilero. “Dije que a mí no me gusta. Lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta”, explicó la panelista.

Pettinato volvió a decir entonces que tampoco le gusta la diferencia de edad en la pareja, algo que también ha señalado en varias ocasiones cuando su papá, Roberto Pettinato, sale con mujeres más jóvenes. “Que ‘está raro’, dije. Que para mí hay un interés detrás. Es mi opinión, trabajo de opinar en Bendita. Si a ella le dolió, le entró la vara, lo lamento”, insistió. “¿Qué interés hay atrás? ¿Monetario?”, quiso profundizar el movilero. “Pero no la conozco, no sé. Es lo que yo sospecharía, y para mí los hijos de él no están contentos”, agregó.

Pettinato se escudó en su experiencia para compartir su visión sobre el matrimonio de Pasquini y Cormillot. “Lo dije desde una vivencia mía. Y estoy segura de que a los hijos de él no les gusta. Pero son opiniones que doy en el lugar en el que trabajo. No es que después quiero tener una pelea con ella. No la conozco”, siguió. Por último, habló de la publicación de Pasquini. “ Bastante floja como respuesta. Se ve que no tiene nada para responderme a mí. O sea, bastante idiota ”, cerró.

¿Punto final?

Hoy fue el turno de Pasquini, quien con un tono calmado se sinceró sobre su primer enfrentamiento mediático y explicó por qué reaccionó ante los dichos de Tamara. “ No vi lo que pasó como un escándalo. Pensé ´bueno, listo, dije esto, me salió del alma´, ella me puteó un poquito y ya está, listo ”, resumió la también nutricionista. Luego, buscó bajarle el tono al enfrentamiento. “La verdad es que no la conozco y no me puede hacer mal. Si me lo dice una amiga, me jode, pero ya está. Ya pasó”, explicó.

“¿Qué fue lo te impulsó esa noche, cuando veías el programa, a publicar esa historia?”, quiso saber el cronista de Socios.... “Que haya dicho que no era correcto. Y yo dije ´te puede gustar o no gustar, pero ¿correcto?’. Ahí me jodió un poco”, aclaró en relación a las palabras que usó Pettinato para referirse a la relación entre ella y Cormillot, con quien se lleva 47 años. “ Vengo diciendo ´nos costó mucho tenerlo a Emilio´ y no hay nada más correcto que haber tenido al bebé que tenemos ”, agregó. “Eso me jodió. Y que se meta con mi marido”.

Por último, Pasquini explicó que entendió luego del cruce que “son las reglas” del medio y que si bien escribió lo que escribió porque “seguro le iba a doler lo mismo que a mí”, luego reflexionó. “Dije ´si yo no hago estas cosas, ¿por qué?´. Creo que fue lo que me salió y no lo pensé. Y me sirve para otras ocasiones, para no reaccionar así”, analizó, y explicó que entiende la reacción de Pettinato por su experiencia personal con su padre y aclaró que con adrián Cormillot y con el resto de los hijos de su pareja se lleva muy bien.

