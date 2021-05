Martita Fort hizo una fuerte denuncia en Instagram: “Todavía no entienden que es acoso”

Marta Fort suele usar sus redes sociales para compartir imágenes de su vida cotidiana. En las últimas horas, sin embargo, le tocó hacer una fuerte denuncia por una situación desagradable que le tocó vivir con un acosador. Según mostró en Instagram Stories la adolescente de 17 años, un hombre tuvo una repudiable actitud con ella, por lo que decidió exponerlo.

Con una captura de pantalla en la que se ve que el hombre le envió una foto inapropiada, Marta escribió: “Pasen a saludar a Jorge, que se ve que tiene ganas de mostrar a menores de edad su miembro (que no parece que esté sano)”. Además, la joven mostró capturas del perfil de Instagram del usuario, en el que aparece con un niño, y sentenció: “Miedo por la criatura. Pedófilo”.

El año pasado, la adolescente contó que vivió situaciones similares en distintas oportunidades. “Todavía no entendieron que enviar estas cosas es acoso y enviárselo a una menor es pedofilia”, escribió en aquella oportunidad. “Y así como esta foto también llegan muchísimos mensajes desubicados de tipos de 30, 40, etc.”, sumó.

Marta Fort ya había hecho una denuncia por acoso en Instagram en febrero de 2020

Luego, una semana más tarde, Martita contó que hizo la denuncia en la plataforma, aunque no recibió la respuesta esperada. “La semana pasada me llegó una foto de los genitales de un tipo al que obvio no sigo ni le hablo”, relató Fort. “Hice la denuncia en Instagram a lo que me respondieron que no iba contra las normas de la plataforma”, agregó.

