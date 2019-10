Maru Botana contó cuál es el gusto que se da con sus hijos

Maru Botana reveló habló del gasto que es motivo de discusiones frecuentes con su marido

Maru Botana reveló detalles de su intimidad familiar en una entrevista radial, incluyendo el excesivo gasto que es motivo de discusiones frecuentes con su marido, Bernardo Solá.

Durante su visita a Modo Sábado (Radio Nacional), la cocinera y conductora sostuvo que no suele comprarse cosas para ella, pero que sí elige invertir en llevar de viaje a su numerosa familia.

"Gasto en viajes. Bernie me dice que estoy loca, pero no me importa", admitió Maru, que es madre de siete hijos: Agustín, de 19 años; Lucía, de 17; Matías, de 15; Sofía, de 13; Santiago, de 12; Juan Ignacio, de 9 y María Inés, de 6.

"Somos nueve [en total], la plata se te vuela -añadió-. Son mis gustos salados. Yo no me compro carteras ni nada, ando en alpargatas y uso el mismo jean que tenía a los 15 años".