Robbie Williams en la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

El músico británico Robbie Williams confirmó su regreso al país para realizar una presentación en el Movistar Arena el próximo mes de octubre. El evento sucede tras una ausencia de 20 años en los escenarios locales. El artista prepara un repertorio que une sus clásicos con su trabajo discográfico más reciente.

Cuándo salen a la venta las entradas para el show de Robbie Williams

Los tickets para el concierto del cantante británico estarán disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. El cronograma de comercialización establece una etapa inicial de preventa exclusiva este martes 24 de febrero a las 12 horas para los usuarios de American Express Platinum. La venta general de las ubicaciones iniciará este jueves 26 de febrero en el mismo horario del mediodía.

Robbie Williams en Argentina

El intérprete de éxitos internacionales fijó su presentación para el jueves 1 de octubre. Esta fecha marca el reencuentro con el público argentino luego de su última visita en 2006. En aquella oportunidad, el músico actuó en el estadio de River Plate durante su gira mundial.

El anuncio actual cumple una promesa que el artista realizó en septiembre pasado: durante el Aftersun Festival en Malta, Williams dialogó con una seguidora argentina llamada Camila. El cantante le aseguró: “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios...ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”.

Detalles del nuevo álbum Britpop y la gira mundial

La actual gira de la estrella pop comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo. El recorrido inicial convocó a más de 250.000 personas en el Reino Unido y alcanzó un total de 1.2 millones de espectadores en todo el tour. El itinerario europeo finalizó el dos de octubre en Atenas.

Robbie Williams regresa a la Argentina con un show el jueves 1 de octubre

El cronograma de conciertos reinicia el 5 de junio en Alemania. Luego de recorrer diversas ciudades de Europa, el artista desembarcará en Latinoamérica para presentar su decimotercer álbum de estudio. El disco, titulado Britpop, salió al mercado el pasado 16 de enero.

El lanzamiento original estaba previsto para octubre, pero el músico postergó la fecha. Esta decisión evitó la superposición con el estreno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. El nuevo material discográfico incluye canciones como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”.

Con este trabajo, el solista alcanzó su álbum número 16 en el primer puesto del ranking del Reino Unido. Este logro estableció un nuevo récord histórico en ese territorio. Williams ya poseía la marca como el solista con mayor cantidad de discos en la cima de las listas británicas.

Rocket es el nuevo sencillo de Robbie Williams

Colaboraciones y canciones confirmadas para el show

El espectáculo en Buenos Aires combinará la energía habitual del cantante con una lista de temas que recorre toda su historia. El público podrá escuchar piezas icónicas como “Angels”, “She’s the One”, “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong” y “Feel”. Estas composiciones convivirán con los sonidos de su producción más reciente.

El proceso de creación de Britpop contó con la participación de figuras destacadas de la música internacional. Chris Martin, integrante de Coldplay, aportó su trabajo en pianos y guitarras. Gaz Coombes, miembro de la banda de rock Supergrass, participó como escritor, productor y músico.

La lista de invitados especiales incluye a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, y a Gary Barlow, antiguo compañero de Williams en Take That. El dúo pop mexicano Jesse & Joy también formó parte de las grabaciones de este proyecto.

