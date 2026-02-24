LA NACION

La reacción de Susana Giménez cuando un fan le mostró que se tatuó su cara en el muslo: “No lo puedo creer”

La diva quedó incrédula al ver su rostro en la pierna de un fanático; el breve intercambio que mantuvo con él en su visita a España

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La reacción de Susana Giménez al ver el tatuaje de su rostro en el muslo de un fanático
La reacción de Susana Giménez al ver el tatuaje de su rostro en el muslo de un fanático

Susana Giménez se encuentra de vacaciones por España y recibió la sorpresa por parte de un fanático que se tatuó su rostro en el muslo de su pierna. El encuentro entre ambos quedó grabado ante las cámaras y fue subido a las historias de Instagram de la diva, quien interactuó brevemente con el hombre del cual se desconoce su identidad.

No lo puedo creer. Es una genialidad”, destacó Susana, dándole el visto bueno a la creación artística. Mientras se reía por la ocurrencia del fanático, una persona que acompañó a la diva le consultó acerca del tatuaje. “¿Te lo hiciste acá?“, dijo, en referencia a España. Ante esto, el hombre explicó que se lo hizo en la Argentina, hace cinco años.

La cara de la diva al ver el tatuaje del fanático
La cara de la diva al ver el tatuaje del fanático

Mientras la reconocida presentadora televisiva no salía de su asombro y repetía la frase “no lo puedo creer”, el video llegó a las redes sociales de la diva, quien quedó incrédula ante semejante muestra de amor por parte de esta persona.

El plato en homenaje a Susana Giménez
El plato en homenaje a Susana Giménez

Por otra parte, en medio de su recorrida por la nación europea, Susana recibió un plato personalizado con su imagen firmado por “Santi y Fran”. Para coronar su aparición en las redes, Susana apareció en una foto hablando por celular, en lo que parece una videollamada con su círculo íntimo.

El posteo de Susana en Instagram
El posteo de Susana en Instagram

En mi cuarto, hablando por celular con mis amigos, los extraño”, aclaró Giménez, quien por el momento se encuentra alejada de la televisión, a la espera de alguna propuesta profesional y económica que la seduzca.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. El thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
    1

    Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma

  2. La irónica opinión de Pergolini sobre el “paro del fútbol” anunciado por la AFA
    2

    Mario Pergolini opinó sobre el “paro del fútbol” anunciado por la AFA: “Es loco que todos se alineen”

  3. Andrea del Boca fue la primera participante de Gran Hermano y hubo sorpresa en las redes
    3

    Andrea del Boca fue la primera participante de Gran Hermano y hubo sorpresa en las redes

  4. Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama
    4

    Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama