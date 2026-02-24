Protagonizó La sociedad de la nieve, se coló en los Oscar y ahora ingresó a Gran Hermano: la historia de Juanicar

Oficialmente comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y un nuevo grupo ingresó a la casa con un único objetivo en mente: ganar. Durante la velada, Santiago del Moro saludó a cada uno de los 18 participantes de esta nueva temporada y algunos de ellos ya dieron mucho de qué hablar. Una de las mayores sorpresas fue la selección de un joven actor que protagonizó una de las películas más populares de los últimos años. ¿Quién es? Juan Ignacio “Juanicar” Caruso de La sociedad de la nieve (Netflix), el film español de Juan Antonio “J.A.” Bayona, basado en la tragedia de los Andes de 1972 que llegó a los premios Oscar.

Apodado “Juanicar”, el joven de Moreno, provincia de Buenos Aires, se presentó ante el público como actor, cantante “influencer, tiktoker y tuitero”. “Me conocen más que nada porque estuve en La sociedad de la nieve”, comentó en su clip de presentación.

Juani "Car" Caruso ingresó a Gran Hermano Generación Dorada Adrian Diaz Bernini

Además, contó la historia de cómo se “coló” en los Oscar de 2024, premiación a la que el film estuvo nominado en las categorías de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. “Estaba la posibilidad de ir a Los Ángeles, a los premios, así que me las ingenié para meterme, conocer gente y hacer contacto y fiestas y demás, y me colé en todos lados”, reveló.

Si bien la experiencia del reality es bastante diferente a lo que acostumbra hacer, se mostró seguro, confiado y listo para enfrentarse a cualquier desafío: “Quiero entrar a Gran Hermano porque básicamente soy muy fan del juego y siento que voy a entrar, jugar y llegar lejos”.

El actor de La sociedad de la nieve que ingresó a Gran Hermano

Tras el clip de presentación, Caruso ingresó al estudio para saludar a Del Moro. “¡Estuviste en los Oscar ¿no vas a estar acá?! Sé que te gusta el juego; sos ácido, sos picante. Diviértete, hay de todo en la casa. Así que a pasarla bien”, le dijo el conductor. Luego de abrazar a su familia que estaba en la tribuna, se dirigió a la casa. ¿Quién fue la primera en darle un abrazo de bienvenida? Andrea del Boca.

En La sociedad de la nieve, basada en el libro de 2008 de Pablo Vierci y disponible para ver en Netflix, Caruso interpretó a Álvaro Mangino, quien, si bien no jugaba al rugby en el Old Christians Club de Montevideo ni tampoco iba al colegio Stella Maris, aceptó viajar a Chile para acompañar a sus amigos. En el momento del accidente tenía 19 años.

Caruso interpretó a Álvaro Mangino en la película de 2023 basada en la tragedia de los Andes de 1972 (Foto: Instagram @juanicar)

Quedar en el proyecto no fue sencillo. Los actores tuvieron que someterse a una larga audición de varias etapas hasta que finalmente pudieron viajar a Uruguay a conocer a Bayona y también a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos. “Yo interpreté a Álvaro Mangino. Lo conocí a él y a su familia, me recibió en su casa, me brindó toda la información que necesitaba”, contó el actor en una entrevista con LAM (América TV) en 2024. “Es la primera vez que Álvaro tiene una representación en una película. A mí me marcó la historia, porque antes de viajar, con Margarita, su novia, se intercambiaron las cadenitas y él, todos los días que estuvo en la montaña, hablaba con ella, le contaba cómo estaba y que la extrañaba. Era su faro”, expresó.

La sociedad de la nieve, dirigida por J.A. Bayona, está disponible en Netflix

El proceso de rodaje fue intenso. Los actores viajaron a España, donde ensayaron y armaron los guiones de sus personajes para luego filmar en Sierra Nevada. Además, tuvieron que someterse a una importante transformación física. “Lo que hicieron primero fue que engordemos para tener un poco más de changüí y poder bajar más de peso y que se note en la pantalla. Yo, para el final del rodaje, bajé 17 kilos”, reveló Caruso. Tras el éxito de la película, explotó su faceta de cantante. Lanzó las canciones “Hasta cuando”, “Mírame” y “Cupido” y salió de gira con “porái”, tour con el que se presentó en Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y Santiago de Chile.