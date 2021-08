Maru Botana habló sobre su multa millonaria y Feinmann la cruzó: “Usted no puede decir que ignoraba la ley”

Luego de que Maru Botana fuera denunciada por el gobierno de Axel Kicillof por no cumplir con la cuarentena en un hotel tras llegar del exterior, la cocinera sostuvo que está “angustiada” y que la multa es “injusta”. Entrevistada por Eduardo Feinmann en El noticiero, que se transmite por LN+, aseguró que “nadie

le pidió irse a un hotel”, y el conductor la cuestionó al aire.

“Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’. Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena, mis hijos en el colegio, que ya había empezado, como una familia normal. Como hace todo el mundo cumpliendo las normas. Lejos de dañar a nadie ni hacer ninguna cosa que no corresponde, me parece insólito que me pongan una multa por no ir a un hotel”, apuntó Botana.

“El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Usted no puede decir que la ignoraba”, disparó Feinmann. “Si yo te digo que hagas una torta de chocolate y me olvido de ponerte la manteca, y terminás la torta y yo te digo ‘le falta manteca’, vos me vas a decir ‘vos no me dijiste que llevaba manteca’”, respondió la chef. “Una cosa es una ley y otra cosa una torta, no es el mejor ejemplo”, acotó el conductor. “A mí nadie me esperó diciéndome que yo tenía que ir a un hotel”, señaló Maru.

Según la Resolución 192 de la Provincia de Buenos Aires, que rige desde el 1 de julio pasado, quienes no cumplan la medida que tiene el objetivo de evitar la propagación de la variante delta, deben ser apercibidos. Botana, que volvió el martes al país, ya tiene un acta labrada por incumplimiento de la ley provincial, según se confirmó en las últimas horas. La multa que debería pagar podría llegar a los 4,3 millones de pesos, de acuerdo con lo que se había informado el día del anuncio de la normativa.

“En la declaración jurada de migraciones nadie me dijo que me tenía que ir a un hotel. Éramos 10 personas y nadie nos dijo nada”, insistió la entrevistada.

Maru Botana con Eduardo Feinmann: "Hice todo lo que correspondía"

En esa línea, el abogado Gonzalo Falco amplió la situación de Botana. “Maru obró como corresponde, de acuerdo a lo que el propio Gobierno le impuso a ella como obligación. Cuando regresa a Buenos Aires, le hacen hacer una declaración jurada, donde tanto Maru como su familia establecen su domicilio real, donde ellos viven, y en la propia resolución que ella firma le establecen que como cuarentena tiene que cumplir los siete días en la casa, y una vez que cumplidos tiene que hacer un nuevo test de antígeno. Eso fue lo que ella hizo. Ella no hubiese tenido ningún problema si le hubiesen dicho de ir a un hotel. Está clarísimo que la ley se presume conocida por todos, pero está claro que si al llegar a Ezeiza tiene que ir a su casa siete días, cumple lo que le dijeron ahí”, indicó el letrado.

Con ironía, Feinmann interrumpió: “Se supone que su cliente lee los diarios, está informada”. En ese momento, Botana se defendió: “La verdad es que cuando estoy de viaje no leo los diarios. Además, la ley cambia todo el tiempo, esto de los viajes es variable. No es una ley que rija a todo el mundo, que todo el mundo llega y tiene que ir a un hotel. Yo no sabía que se había cambiado o no, era depende de qué día te ibas o cuándo llegabas. No me parece”.

Foto compartida por Maru Botana en una historia de Instagram, de viaje en Francia con sus hijos https://www.instagram.com/stories/marubotanaok/2631549078192820423/

Su abogado, en tanto, se refirió a la posible multa que pesa en su contra. “Ella llegó el día lunes, el martes llegaron dos personas del Ministerio a su casa donde constataron que efectivamente tanto Maru como su familia estaban ahí. Le dijeron que ella tenía que estar en un hotel durante cuatro días, por lo cual nos dieron cinco días para hacer un descargo y la declaración jurada de que tenía que cumplir la cuarentena en la casa durante siete días. A nosotros todavía no nos notificaron. Esto fue ante el Ministerio de Salud y de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, detalló Falco.

Por último, Botana resaltó su malestar ante la situación. “Me siento horrible. Estás haciendo todo lo que dice la ley, no vas a trabajar, al colegio, yo tengo chicos, es obvio que se conectan porque van a clases. Y ahora me quieren poner una multa por no haber ido a un hotel”, observó.

“Yo no sabía si volvía o no volvía. No soy yo sola y mi marido, somos 10. En Francia hice cuatro horas de cola para hacer el PCR. Me parece una injusticia. Estoy en mi casa encerrada con mis hijos, cumpliendo la norma. No hice nada mal. No entiendo por qué castigarte con esto. Soy una persona súper honesta. Estoy súper angustiada. Me mata lo que está pasando”, cerró.

LA NACION