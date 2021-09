Yanina Latorre estalló cuando defendieron a Maru Botana: “Las buenitas son las peores”

Yanina Latorre no pudo disimular su enojo cuando le nombraron a Maru Botana durante una entrevista, y estalló de furia por una pelea del pasado. Fueron compañeras en la universidad, y tal como ambas reconocieron en distintas oportunidades, la relación de amistad se rompió y nunca volvieron a reconciliarse. Indignada, la panelista de Los ángeles de la mañana lanzó una frase sin filtro: “Las zorritas buenitas son las peores”.

El tema reflotó en una charla en el ciclo radial Polino auténtico (Radio Mitre), de la que también participó Martín Bossi. El humorista nombró a Botana y, ante eso, Latorre intervino exasperada: “Me arruinó la adolescencia, fue mi compañera de la facultad”. Sorprendido, el invitado se disculpó, sin dejar de manifestar su asombro: “¡No puede ser! ¿Maru Botana? ¿Quién tiene problemas con ella?”.

Sin medir sus palabras, la panelista retrucó: “Las zorras buenitas son las peores ¿Por qué son cocineras y revuelven una olla ya son buenas? Ella no tiene amigos y no la quiere nadie”. Y remató: “Con ella no me sentaría ni a tomar un café”, como una clara indirecta a la última aparición televisiva de la cocinera, en el programa Los Mammones (América).

En abril último Botana aseguró que no tendría problema en compartir un encuentro con Latorre, ante la consulta de Jey Mammon. Desentendida del conflicto, la cocinera se mostró libre de rencores: “No sé qué pasó. Te digo la verdad, siento que empezó en un Bailando; la conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano, y compartíamos la facu como amigas, pero fueron nada más que dos años”.

Maru Botana habló de su tensa relación con Yanina Latorre - Fuente: América TV

El motivo por el que Yanina Latorre no se habla con Maru Botana

En ese entonces Latorre no se quedó callada y dio su versión del motivo de su distanciamiento: “Todo mentira. Me encantaría que un día abra su corazón y pida disculpas porque tiene hijos”. En principio desmintió que hayan compartido facultad solo por dos años, y aseguró que compartieron cinco años en la misma universidad.

“Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella, la conozco de toda la vida”, relató. “Vos hablás de dos años porque solo durante dos años fuimos amigas. Y dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas”, aseguró.

Yanina Latorre habló de su pelea con Maru Botana: “Me dejó de hablar porque era flaca” - Fuente: eltrece

“Ella tuvo problemas de peso en la secundaria, yo no lo sabía porque siempre la conocí así, pero hacía mucho para estar delgada, siempre tuvo un montón de problemas de alimentación”, continuó. “Hace 30 la anorexia y la obesidad era tema muy tabúes, y yo era muy flaca”, explicó.

“Y un día estaba sentada comiendo una de esas tortas ricas que ella hace y delante de todo el grupo de amigas me dice: ‘¿Vos me vas a hacer creer a mí que venís acá con ese cuerpito de 40 kilos y que te comés todas estas tortas y después no vas a tu casa y vomitás? Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios’”, recordó.

“Yo en ese momento no tenía este carácter y fue una agresión tan tremenda. Me fui llorando y ese día me quedé sin amigas porque ella las convenció desde el resentimiento”, aseguró. Terminé quinto año en la facultad recibiéndome de Contadora pública y de Licenciada en Administración igual que ella, sin saludarnos. Ninguna me habló nunca más, me quedé sola sin amigos”, repitió una vez más sin entender la actitud de Botana.

LA NACION