Mientras espera poder regresar a la Argentina, Maru Botana disfruta de París con su familia

Maru Botana parece haber resuelto parte de la vuelta a casa, o al menos ya no sigue varada en el castillo de la campiña francesa desde el que pidió ayuda. El regreso de la cocinera con su clan, como le sucedió a tantos otros argentinos, quedó en un vacío por las restricciones en los vuelos que afectan al país para evitar la propagación de la variante delta, la nueva mutación del coronavirus que tiene al mundo en vilo. Luego de salir al aire en Radio 10 y contar el difícil momento que estaba atravesando, las redes sociales la muestran a Maru caminando de lo más distendida por las calles de París junto a sus hijos.

En la Torre Eiffel, corriendo al borde del Senna, disfrutando de platos típicos, haciendo planos detalle de los andamios que tapan parte de la Catedral de Notre Dame -que está siendo reconstruida luego del incendio que sufrió en 2019-, analizando los productos que se venden en el supermercado y perdida sin rumbo: así se la puede ver en el sinfín de historias que fue compartiendo desde su cuenta de Instagram.

La cocinera y empresaria va mostrando en las redes su paso por la Ciudad de la Luz. Lejos de la tristeza de la que hablaba hace días, cuando contó que no sabía cómo volver y que estaba muy afectada, en su paseo por el verano europeo se la nota resplandeciente.

El día fue aprovechado por Botana y sus hijos a todo pulmón, que también estuvieron en las puertas del museo Louvre y en la plaza de la Concorde. Junto a Maru se encuentra Agustín, el mayor de sus herederos, que está viviendo en Francia, por lo que el viaje también suponía un reencuentro familiar del joven con Lucía (17), Matías (15), Sofía (13), Santiago (12), Juan Ignacio (9) e Inés (6), que se sumaron a la aventura transatlántica que tenía que terminar el próximo 7 de agosto.

La mayoría de los chicos tienen que retomar las clases y sus rutinas, por lo que la cocinera está buscando la forma de poder regresar al país. Aunque mientras tanto, Maru trasladó el aula a las calles parisinas para mostrarles a sus retoños la mayor parte de los puntos turísticos. También pasearon por la famosa avenida Champs Élysées, fotografiaron el Arco del Triunfo y hasta visitaron las galerías Lafayette.

Maru y su familia, en París - Fuente: IG Stories

En una nota para Radio 10, Botana explicaba que no tenía garantía de regresar en la fecha estipulada: “Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”. Y agregaba, en referencia a las dificultades para encontrar un vuelo para ella y toda su familia: “Somos una banda, es complicado”.

Esta situación la encontraba a Botana instalada en Lyon; allí estaba disfrutando de la campiña francesa, instalada en un castillo que ella misma había ido mostrando desde su cuenta de Instagram. Entre las muchas comodidades de las que gozaba la imponente propiedad, se incluían: quince habitaciones, una pileta de natación y cancha de tenis. También había contado que en el pueblo existía una huerta pública en la que trabajaban y cosechaban todos los habitantes de ese lugar.

Antes de terminar la nota, y esperanzada por encontrarle un pronto fin a su problema, la cocinera concluía: “Esta situación es dificilísima. Yo soy positiva, pienso que se va a solucionar y que vamos a poder volver. Me da tristeza que, cuando pasan estas cosas en la Argentina, te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Este es un país que es hermoso y que adoro. Me pregunto por qué pasa esto”. Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales.

Antes de la polémica, Maru había contado el paso a paso de su viaje europeo: desde los días en Portugal a la buena recibida que había sentido en Barcelona.

Sobre las dificultades de coordinar un viaje con toda la prole, la cocinera compartía: “No es fácil encarar estos viajes, desde que los pienso, los planeo y los realizo. Es uno de esos momentos donde siento lo difícil que es poder disfrutar mi gran familia, ponernos de acuerdo y llevar a cabo mi deseo. Pero como buena leonina no me rindo fácil y, pese a miles de obstáculos que se me presentan, no abandono el proyecto. Es una carga de energía total de cargarme las pilas al máximo para después darlo todo. Es difícil que todos podamos organizar un viaje para la misma fecha, que dejemos cosas, que salgamos de nuestras rutinas. Pero como lo digo siempre: romper la rutina de vez en cuando es ganar calidad de vida. Terminamos Portugal y vamos por Barcelona. Viajar es mi mejor regalo”.

Desde la capital catalana, sumaba: “Qué linda ciudad, no la conocía. Esta ciudad fue el punto de encuentro de todos. Me sorprendí con la cantidad de argentinos que me crucé, con la emoción que me saludaban y lo cómoda que me sentí en Barcelona. Corrí por todos lados conociendo y divirtiéndome con mis travesías”.

“Veo este video y me emociono, porque en estas vacaciones, que me tomé en estos días en familia, se vive bien cerquita el uno del otro y afloran momentos mágicos que te quedan grabados en el corazón para siempre”, escribió junto a un video que compartió por esos días.

LA NACION