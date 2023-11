escuchar

Taylor Swift llegó al país para los conciertos que dará en el estadio Monumental este jueves, viernes y sábado. Y con ella, se generó el furor de los fanáticos argentinos en la previa a los shows históricos. Así, LA NACIÓN entrevistó a diferentes fanáticas en la antesala al espectáculo, que se da a solo dos semanas del balotaje que se realizará el domingo 19 de noviembre. La pregunta fue “¿a quién votarán?” y las opiniones fueron diversas.

El miércoles aterrizó una de las ídolas pop del momento para llevar adelante por primera vez en el país, los conciertos programados en el marco de su tour The Eras, en el que repasa a través de su repertorio los diez discos que conforman, hasta el momento, su carrera.

Y en un contexto de definiciones presidenciales, las fanáticas de la cantante no tuvieron problema en expresar sus opiniones frente a cámara, las cuales fueron de las más variadas. Hubo desde “swifties” que se inclinan por el candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa, y otras por el de la Libertad Avanza, Javier Milei. Otras dijeron que todavía se encontraban con dudas para decidir a su candidato o, incluso, que pensaban votar en blanco.

Una fan de Taylor Swift en la previa al concierto en el estadio Monumental de River Plate (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) Emiliano Lasalvia - AFP

“Por supuesto que Massa, las swifties somos massistas”, “Voto en blanco”, “Lo estoy decidiendo todavía. No sé”, “Hasta pensé en no votar, pero por ahora creo que Milei”, “Ahí me mataron porque por ahora no lo decido, estoy en la nada esperando ansiosa”, ”Massa. Esta pregunta es capciosa, pero Massa, chicos”, “Elegir entre malo conocido y bueno por conocer, te quedás ahí con la duda, la verdad que no sé”, “No me convence ninguno”, fueron algunos de los comentarios de las swifties que se encontraban en las inmediaciones del estadio Monumental antes del histórico primer concierto de Taylor Swift en el país.