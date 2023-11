escuchar

En cuestión de horas, Taylor Swift se presentará en la Argentina y realizará el primer show correspondiente a la primera de las tres fechas que tiene previstas en el Estadio Mas Monumental. La cantante aterrizó en el país el miércoles al mediodía, lo cual causó una verdadera revolución entre sus fanáticos, puesto que enloquecieron al darse cuenta de que, efectivamente, estaban en el mismo territorio que su ídola.

Si bien la artista bajó de su jet privado cubierta por un paraguas, en las imágenes de la pista de aterrizaje de Ezeiza, se pudo advertir que su avión se ubicó justo al lado del de Enrique Piñeyro. Dicha aeronave, tiene ploteado en ambos lados un mensaje en inglés muy importante, en apoyo a las mujeres oprimidas en Irán. Y lo cierto es que es poco probable que la cantante lo haya pasado por alto, ya que es una de las mayores defensoras de los derechos de las mujeres.

El miércoles, alrededor de las 12.30, intérprete de “I Knew You Were Trouble” aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a bordo de su jet privado, modelo Dassault 7X, el cual se usa para recorrer distancias largas y cuenta con capacidad para 16 personas. Justamente, el avión despegó desde la ciudad de Nueva Jersey, hizo escala en Florida y posteriormente aterrizó en la Argentina.

Así fue la llegada de Taylor Swift a la Argentina

Cuando llegó a la pista, el avión de Taylor Swift se estacionó al lado del actor y piloto, Enrique Piñeyro, quien realiza vuelos humanitarios con su ONG Solidaire. Justamente, la aeronave que pilotea tiene ploteado, de ambos lados y en letras negras, un fuerte e importante mensaje en inglés.

Escrito en letra imprenta, se puede leer: “No woman should be forced to cover her head” (“Ninguna mujer debería ser obligada a cubrirse la cabeza”) y “No woman should be killed for not covering her head” (“Ninguna mujer debería ser asesinada por no cubrirse la cabeza”). Asimismo, hay una tercera frase que dice: “No man should be hanged for saying this...” (“Ningún hombre debería ser ahorcado por decir esto...”).

El Boeing 787 además tiene ploteadas, además, dos imágenes. Una es de Mahsa Amini, una joven de 22 años asesinada, en septiembre de 2022, por el régimen iraní. La otra es de Amir Nasr-Azadani, el futbolista que fue condenado a 26 años de prisión por defender los derechos de las mujeres en dicho país.

Con esta imagen se cruzó Taylor Swift ni bien pisó suelo argentino. Si bien bajó de su jet cubierta por un paraguas, es muy probable que a través de las ventanas o desde el auto haya leído el mensaje. Y justamente esta “coincidencia de estacionamientos” no fue un detalle menor, incluso parecería que ese mensaje la esperaba ella. La artista es una de las mayores defensoras de los derechos de las mujeres y utiliza su influencia y reconocimiento para alzar la voz e impulsar a sus fanáticas a que hagan lo mismo.

Sin embargo, Taylor Swift no fue la única celebridad internacional que se cruzó con este mensaje cuando aterrizó en Ezeiza. A principios de octubre, Rod Stewart pisó suelo argentino para presentarse en el estadio de GEBA y en el Aeropuerto se encontró con el Boeing 787 de Piñeyro. Pero, no solo lo vio al pasar, sino que quiso sacarse fotos con las imágenes ploteadas.

“Hoy llegó Rod Stewart al país. Se bajó de su avión, vio el Boeing 787 de Solidaire y quiso sacarse fotos con las imágenes de Mahsa Amini y Amir Nasr-Azadani. Ella fue asesinada por el régimen iraní y él fue condenado a 26 años de prisión por defender los derechos de las mujeres”, escribió el piloto en X (nuevo nombre de Twitter) el 3 de octubre y compartió las imágenes del cantante frente a su avión.