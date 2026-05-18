¿Es feriado el lunes 25 de mayo?

El 25 de mayo es un feriado nacional en la Argentina, por el cual se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Este año genera un fin de semana largo de tres días, ideal para hacer una escapada.

La ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, incluye el Día de la Revolución de Mayo en el listado de asuetos inamovibles. Por lo tanto, este feriado no se puede correr a otra fecha por motivos turísticos, como sí ocurre con los que tienen el carácter de trasladables.

El lunes 25 de mayo es feriado nacional en la Argentina (imagen ilustrativa generada con IA) Imagen ilustrativa generada con IA

De todos modos, al observar el calendario de feriados que ofrece el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete, se puede ver que este año el 25 de Mayo cae un lunes. Este se anexa al sábado 23 y el domingo 24, por lo que proporciona un fin de semana largo de tres días.

Todo lo que hay que saber del asueto del lunes 25 de Mayo

Respecto a las condiciones laborales para quienes deban desempeñar sus tareas durante este feriado, la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 establece pautas claras para los empleadores y empleados. La normativa dispone que en los feriados nacionales rigen las mismas normas legales que el descanso dominical.

En consecuencia, el trabajador que presta servicios en un día feriado nacional tiene derecho a percibir el doble de la remuneración habitual de una jornada laboral regular. Este mecanismo legal busca garantizar el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, según precisa la legislación vigente.

El próximo feriado es el 25 de mayo (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Por otro lado, los empleados que no realicen sus tareas habituales debido al feriado perciben su salario normal, sin descuentos ni modificaciones, independientemente de que la fecha coincida con un día domingo. Esta disposición busca otorgar seguridad jurídica tanto a las empresas como a la planta de personal en los días de conmemoración nacional.

Los trabajadores y empresas deben tener en cuenta estas pautas legales para asegurar la correcta liquidación de los haberes durante este fin de semana largo.

Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de Mayo

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Qué se recuerda el 25 de Mayo

La relevancia de esta fecha radica en el proceso histórico que dio origen a la nación. El 25 de Mayo de 1810 marcó el inicio de la conformación del Primer Gobierno Patrio en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Tras la invasión de Napoleón a España y la falta de autoridad legítima, diversos dirigentes criollos impulsaron la creación de un gobierno autónomo.

Qué se recuerda el 25 de Mayo

La relevancia de esta fecha radica en el proceso histórico que dio origen a la nación. El 25 de Mayo de 1810 marcó el inicio de la conformación del Primer Gobierno Patrio en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata.

La Revolución de Mayo de 1810

Tras la invasión de Napoleón a España y la falta de autoridad legítima, diversos dirigentes criollos impulsaron la creación de un gobierno autónomo.