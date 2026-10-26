Qué pasó con la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

El reality Masterchef Celebrity no tuvo su gala de eliminación habitual de los días domingos, debido al corrimiento de la programación que se había dado en la semana, por la transmisión en su franja horaria central del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores, disputado el jueves pasado.

Morena Beltrán fue la última eliminada de Masterchef Celebrity

De esta manera, el encuentro deportivo obligó a desplazar un episodio del reality y a reordenar la secuencia habitual de la competencia.

La gala de eliminación quedó trasladada, entonces, al martes 27 de octubre, mientras que el lunes 26 se mantiene una emisión regular a las 22.15 horas.

Cuándo vuelve MasterChef Celebrity a Telefe

La grilla oficial de Telefe ubica a MasterChef Celebrity en el horario nocturno. La emisión del lunes 26 de octubre comienza a las 22.15 y la gala de eliminación fue anunciada para el martes 27 en la misma franja, de acuerdo con la programación informada por el canal y la cobertura sobre el cambio.

Quienes deseen seguir el episodio también pueden revisar la señal y las plataformas oficiales de Telefe antes del comienzo.

Quién fue la última eliminada del certamen

La salida anterior fue la de Morena Beltrán. La periodista deportiva quedó fuera de la competencia después de una gala en la que el jurado evaluó los platos de los participantes y la preparación de Beltrán fue la que reunió menos adhesiones.

Esa salida corresponde al último antecedente confirmado antes del episodio reprogramado de lunes y martes.

El jurado actual está integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular. Los tres analizan técnica, sabor, presentación y cumplimiento de las consignas.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el martes 27 de octubre

Cómo afecta el cambio de día a la competencia

Los episodios de MasterChef Celebrity se graban con antelación, pero la señal organiza su estreno según la grilla. Para el público, el cambio prolonga la incógnita entre la preparación y el veredicto.

La virtud de un reality grabado permite reubicar los episodios sin perder la continuidad narrativa, y por ello la emisión se desplazó dos días.

La programación puede volver a sufrir modificaciones a lo largo de la competencia por lo que la referencia más segura para los televidentes es la grilla del canal, que reúne los horarios vigentes y permite comprobar la franja asignada al ciclo antes de cada emisión.

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.