Matías Alé dio un giro radical a su vida y habló de cómo se siente mientras transita una nueva etapa. El actor anunció que regresará a las cámaras en mayo, cuando tiene previsto el rodaje de una película, tras su regreso a Buenos Aires y luego de hacer temporada en Mar del Plata. El intérprete se enfocó en la concientización de la salud mental y su intención es visibilizarlo para ayudar a otros.

Alé comenzó un nuevo proyecto en Radio República AM 770, donde se puso al frente de Una cita con Matías y aparece todos los días de lunes a viernes, entre las 18 y las 20 horas, al lado de Claudia Laborda y Alejo Boquete. El actor dio un cambio drástico a su vida y se encuentra en una etapa renovadora que lo hace sentirse muy bien.

Matías Alé detalló su rutina Instagram: matiale77

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Matías Alé dio detalles de cómo transita esta etapa en su vida. “Mati, recién remarcaste que bajaste 15 kilos y esto es el resultado de todo un cambio de vida”, advirtió Nancy Duré. Y consultó: “Vos contabas que tu vida es distinta, que te levantás, que meditás, que comés bien, que salís a caminar. Contamos un poquito cómo es eso”.

El actor se mostró convincente y detalló la rutina que sigue en su día a día y que consigue que se sienta satisfecho con sus logros. “Me levanto, camino y voy al gimnasio. Y, bueno, ahora empecé a preproducir el programa”, señaló. “Tenemos un chat grupal en el cual pre producimos, me entero de todo lo que está pasando, cosas que tal vez antes no le daba tanta importancia”, siguió.

Así, Alé destacó los intereses que lo mueven ahora: “Lo que era la actualidad, el periodismo, la información, la política... Antes, era solamente espectáculos”. Posteriormente, indicó cuál cree que es la variable que le hizo enfocarse en estos temas. “Estar haciendo radio me permite estar un poco más empapado de lo que es el día a día, que también es buenísimo para mí. Y me permite tener ganas de hacer esto, meterme del lado más del periodista, la conducción me sale fácil, la disfruto”, añadió.

Matías Alé contó su nuevo proyecto y mostró la ilusión que siente

La trayectoria de Matías Alé comenzó ante las cámaras y contó con producciones como La peluquería de Don Mateo o Locos sueltos en el zoo. En 2016, sufrió una complicación con la salud mental y, tras una larga internación psiquiátrica, utilizó su experiencia para visibilizarla y poder ayudar a otros. Antes de regresar a Buenos Aires, se instaló en Carlos Paz y abrió un restaurante de sushi. En tanto, inició su proyecto laboral en la radio.

El actor contó que tiene en el punto de mira una nueva etapa en su carrera como actor. “La actuación me ha rodeado de grandes maestros, como Campanella, que me ha dirigido... Me salió una película ahora para mayo”, destacó. Y añadió: “Estoy súper contento y entusiasmado y también quedaron las puertas abiertas en Córdoba y en Carlos Paz”.