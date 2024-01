escuchar

La temporada teatral en Mar del Plata estalló y Matías Alé volvió a ser el centro de atención al hablar desde la ciudad que vio nacer su amor con Graciela Alfano, a finales de los años ‘90. Alé reveló cuáles fueron los lugares emblemáticos en los que se “escabullían” para escapar de la prensa.

En 1999, los caminos de la vedette de la época y un notero de la televisión se cruzaron, y el amor hizo lo suyo, y se conformó una de las parejas más icónicas de la farándula. La diferencia de edad fue una de las críticas que enfrentaron, ya que Matías Alé, en ese entonces, tenía 23 años, y Graciela Alfano, 45. No obstante, no fue un obstáculo para ellos y su relación duró casi una década, entre diversas idas y vueltas, por cuestiones personales.

Graciela Alfano y Matías Alé comenzaron su romance en 1999 Archivo

Pese a su ruptura, es recordada como una de las parejas icónicas de la farándula. Y así también es considerada por el actor, quien recientemente rememoró aquellos sublimes momentos que vivió con durante ese romance. “¿Para qué me separé? ¡Con todos los quilombos que después tuve! No me tendría que haber separado. Estaríamos juntos compartiendo la temporada”, expresó entre risas, durante una reciente entrevista en vivo en Empezar el día (Ciudad Magazine), desde Mar del Plata.

En la misma línea, le mandó saludos en vivo a Graciela, a quien destacó como una hermosa mujer. Asimismo, al ser consultado por un posible reencuentro amoroso con su expareja, no lo descartó. “Una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito. Nunca se sabe. Tenemos una relación lindísima. No sé si está en pareja o no, no la vamos a comprometer”, vaticinó.

En ese momento, Alé recordó que fueron las calles de aquella ciudad la que vio nacer aquel amor, siendo que él se encontraba trabajando como cronista, y la vedette se encontraba allí. Más de dos décadas más tarde, con su vuelta a las tablas con el protagónico La Kermesse de La China en el Teatro Victoria, aquel lugar es un rincón de recuerdos para él sobre aquel romance.

“Lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela. Como la puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos para poder disfrutar de la temporada sin que nadie se entere… ¡Si los acantilados de Mar del Plata hablaran!”, detalló ante las cámaras, al dejar en claro que sus pensamientos durante su estadía en la ciudad costera, su expareja está muy presente, al haber sido la cuna de su amor.

La panelista y el comediante se mostraron muy afectuosos en un reencuentro, tiempo atrás

Cabe recordar que la ruptura de la pareja fue en 2009, y seguidamente ambos fueron parte de Bailando por un Sueño (eltrece), ella como jurado y él como participante, lo que fue un escenario televisado donde los reproches por la separación no escasearon, propiciando un gran escándalo. Con el paso del tiempo, ambos pudieron limar asperezas, y hoy mantienen una relación muy cordial.