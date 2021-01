Matías Alé relató su experiencia swinger: "Es una forma de vida"

El actor volvió a sorprender a sus compañeros de Polémica en el bar (América TV) y contó cómo fue su primer encuentro swinger

Luego de que el viernes pasado trascendieran algunos detalles privados sobre su relación con Silvina Escudero, Matías Alé volvió a sorprender a sus compañeros de Polémica en el bar (América TV) con una nueva declaración: el actor dijo que tiene experiencia en el mundo swinger.

Durante el programa repasaron la noticia de este fin de semana sobre un grupo de policías que irrumpió en un encuentro de unas 12 parejas swingers que se realizaba de manera clandestina en una finca de la zona de Sierra de los Padres, próxima a Mar del Plata. Y esto fue lo que luego dio lugar a las inquietudes de los participantes sobre sus propias experiencias sexuales.

Horacio Cabak, a cargo de la conducción del ciclo en reemplazo de Mariano Iúdica, les preguntó a sus panelistas si alguna vez habían participado de un evento de esas características. Tanto el doctor Adrián Cormillot, como Rocío Oliva y Gastón Recondo dijeron categóricamente que no, mientras que Chiche dijo que no iba a contestar y que sabía mucho del tema. Cuando llegó el turno de Alé, se diferenció de sus compañeros. "No fue una vez, es una forma de vida", comenzó el actor.

Y explicó: "Mucho tiempo fui el quinto elemento". Los presentes quisieron saber detalles sobre esa declaración. Y Alé precisó: "El que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo".

Fue entonces cuando Gelblung demostró saber también mucho del tema y agregó a la explicación de Alé: "El negocio de las fiestas swingers es ir solo, porque entonces no tenés celos ni tenés ningún problema. ¡Pagás el doble!".

En ese momento, Matías recordó cómo incursionó en esta práctica y contó que su primera experiencia surgió cuando una pareja de San Fernando, Gustavo y Celeste, lo convocó vía Twitter para que participara de un encuentro íntimo con ellos y otra pareja más.

Rápidamente, el conductor le preguntó si había pedido fotos previo al encuentro y Alé, muy relajado, contestó que no. "Soy gauchito", agregó. Así fue como el actor se inició en ese mundo y concretó su primera experiencia swinger.

