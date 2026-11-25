Esta semana, Matías Alé se sinceró sobre el mal momento económico que atraviesa. En un mano a mano con Carmen Barbieri, reveló que, aunque en el pasado logró tener un buen pasar, no supo administrarse de la mejor manera y hoy vive al día.

“Yo hice mucha plata, de verdad. Eran otras épocas. En ese momento hacías una función con Carmen [Barbieri], metías 1100 personas por función, en Tucumán dos funciones y después tenías tres presencias”, dijo Alé en la emisión del lunes 24 de noviembre de Con Carmen (elnueve). “Hice mucho dinero de verdad. Después no me supe administrar, me enfermé, perdí mucho dinero y hoy vivo al día. No se me caen los anillos por decirlo”, reconoció.

Matías Alé estuvo en el programa de Carmen Barbieri y habló de su presente económico (Foto: Instagram @concarmenok)

“Hoy lo que ganamos todos, y lo sabemos, son otros montos. Tal vez necesitamos tres trabajos para hacer lo que hacíamos antes. Pero no estoy hablando de política, sino de la realidad que tenemos. Yo antes tenía cinco motos, tres autos que no me servían para nada porque cuando me internaron nadie me decía ‘te amo’. El Porsche no me decía ‘te amo’”, reflexionó el actor de 49 años. Cabe recordar que en 2015 fue internado por un episodio psiquiátrico que vivió en presencia de su ahora exmujer, María del Mar Cuello Molar. La primera internación duró 45 días y la segunda 27.

“En esta profesión te puede tocar que te contrate una Carmen Barbieri, que sabés que llegás media hora antes al camarín y tenés tu vasito de jugo, la sala ya está llena y hay una producción, pero también te puede tocar, sin desmerecer, trabajar -a mí me encanta- en la calle Rivadavia, donde tenés que ir a buscar a la gente para [llenar] la sala”, expresó Alé.

Matías Alé habló de su situación económica y reveló que hoy vive al día (Foto: Instagram @concarmenok)

Al escucharlo, Barbieri intervino y expresó el profundo cariño que siente por los artistas de la calle Rivadavia: “A veces, cuando no estoy trabajando, voy y vendo entradas con los chicos”. Alé, en tanto, hizo referencia al Teatro Olimpia, Victoria, La Campana y San Martín y recordó: “Yo había trabajado en Rivadavia en 2007 con Torri [Palenzuela]”.

En este sentido, el actor insistió en el enorme desafío que es “remarla” con una producción propia. Hizo referencia a sus obras Los sospechosos del piso 10 y Función imposible y aseguró que, aunque es complejo, también puede ser muy gratificante: “Es llegar y hacer hoteles, ir a vender [entradas] puerta a puerta y meter la gente [en las salas]. Es hermoso”.

Hoy, a los 49 años, Matías Alé disfruta de un gran presente personal, junto a su esposa, la bailarina Martina Vignolo (25) con quien en octubre celebró su primer aniversario de bodas. En el ámbito laboral, actualmente conduce Alégrate la mañana por NetTV y el jueves 3 de diciembre llega a los cines con Maltratada, película que coprotagoniza con Julieta Presutto, Flor Moyano y Raúl Rizzo bajo la dirección de Santiago Coronel y Daniel Silveira. Además, durante el verano hará temporada en el teatro Holiday de Villa Carlos Paz junto a Fátima Florez.