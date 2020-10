Matías Defederico fue a visitar a sus hijas y estuvo reunido a través de un vidrio Crédito: Instagram

22 de octubre de 2020 • 13:00

En cuanto Cinthia Fernández se enteró de que su coach en Cantando 2020 (eltrece) tenía Covid-19 activó el protocolo y se aisló en su casa junto a sus tres hijas. El confinamiento llegó justo para el cumpleaños de las gemelas, hace un par de días, así que su padre, Matías Defederico se les fue a visitar, pero con estrictas medidas sanitarias.

"Iba a pasar el día con mis hijas por su cumple, ya habíamos preparado todo en mi casa, pero en el medio de mi viaje entre Casares y Capital Federal, Cinthia me llamó y me confirmó que su coach dio positivo en Covid-19. Así que está aislada con las nenas y no vamos a poder pasarlo juntos. Las amo hijas, vamos a poder festejarlo", escribió el futbolista en una historia de Instagram que fue recogida por el portal Ciudad.com.

El futbolista contó que no iba a poder visitar a sus hijas por el aislamiento, aunque finalmente decidió visitarlas Crédito: ciudad.com.ar

Sin embargo, no contento con la situación, Defederico decidió ir a visitar a sus hijas, al menos para verlas y pasar un rato junto a ellas, con un vidrio de por medio para evitar el contacto.

Orgulloso por cómo se dieron las cosas, el deportista subió a su Instagram una foto del momento acompañada por un tierno mensaje: "Más juntos que nunca".