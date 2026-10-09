Matías Martin le respondió Chloé Bello tras su descargo: “Estoy muy triste y angustiado; me duele mucho que me quieran dañar a mí y a mi gente”

Esta semana, Chloé Bello lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de su participación en Todo pasa (Urbana Play 104.3). La modelo aseguró que vivió “una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres” y dio a entender que el ensañamiento hacia su persona habría estado relacionado con que en el pasado le rechazó una salida romántica a Matías Martin. Tras las repercusiones que se generaron, el conductor salió a responderle y aseguró estar “triste y decepcionado” por los dichos de a quien consideraba su amiga.

“Una tristeza enorme, una decepción gigantesca. La verdad, no entiendo la escena. Pueden ver el programa y sacar sus conclusiones”, sostuvo Martin en la emisión del jueves 8 de octubre de Sálvese quien pueda (América TV). Insistió en que Bello “la pasó genial” durante su visita en el programa, que le agradeció por el espacio, y habló “maravillas” de su equipo. “Nos mandamos mensajes, somos amigos”, sostuvo y advirtió que ella muchas veces le pidió ir a la radio.

"Una tristeza enorme, una decepción gigantesca. La verdad, no entiendo la escena", dijo Martin sobre las declaraciones de Bello (Foto: Instagram @todopasa1043 / @bellochloe)

En este sentido, negó que haya sido una “ridiculización” hacia ella y afirmó: “No existió tal café. No hubo una invitación formal y no hubo un rechazo formal tampoco. Le dije: ‘Cenemos como alguna vez cenamos...’, como cuando alguna vez nos vimos, como la llamé cuando tuvo un mal momento para bancarla, como le dice uno a un amigo. No hay ningún levante, ninguna seducción, cero pero cero”.

La publicación de Chloé Bello en Instagram que desató la polémica (Foto: Instagram @bellochloe)

En este sentido, dijo que la situación es “inexplicable e inentendible”. “Estoy muy triste, muy angustiado. Me duele mucho que me quieran dañar y que dañen a mi gente”, expresó. “Si un amigo mío tiene un problema conmigo, me parece que me escribe, no pone un posteo y va a hablar de los problemas de espectáculos”, expresó, en una clara referencia a lo que hizo Bello. “Yo me manejo así, esos son mis códigos. Rompió códigos... bueno, allá ella”, sentenció.