Dura acusación de Chloé Bello contra Matías Martin: “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona”

Luego de su participación en el programa Todo pasa (Urbana Play 104.3), Chloé Bello decidió realizar un fuerte descargo contra su conductor, Matías Martin, y la producción radial. “No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional”, escribió en una publicación subida a sus historias de Instagram.

“Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros”, recapituló.

A su vez, la modelo explicó que este ensañamiento hacia su persona estaría relacionado con que en el pasado ella le rechazó una salida con fines románticos a Matías Martin. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa —al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado—, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso, increíblemente, muy acompañado por una secuaz femenina, quien no se quedó atrás”, aseguró.

La publicación de Chloe Bello en Instagram (Foto: Instagram @bellochloe)

“Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún, cuando viene de la mano de un periodista al que alguna vez admiré”, expresó, aún con dolor, por lo sucedido al aire.

“Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación, incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que no las registre, ni que deba naturalizarlas. Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo, porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más”, concluyó.

Ante estas declaraciones, SQP (América TV) buscó la palabra de Matías Martin, quien negó rotundamente lo relatado por su invitada. “Me lo contaron, pero para mí no es para mí. Porque nosotros somos amigos, nos llevamos genial. Nos dejamos mensajes”, recordó el conductor.

Chloé Bello en el programa de Matías Martin (Foto: Captura de pantalla Urbana Play)

“¿Hablaste con ella?”, le consultó el notero. ”Hablé cuando vino bastante y antes de venir. Somos amigos y nos conocemos bastante. Tenemos buena onda, me agradeció y me pareció genial. Me contaron lo que pasó, pero para mí no tiene que ver (...) La verdad que me sorprendería, pero puede ser. Calculo que me llamaría porque tenemos confianza“, dijo el periodista, quien abrió la posibilidad de haber sido responsable del malestar de su invitada.

Además, en relación a lo que comentó Chloé, de haberla invitado a salir en el pasado, Matías indicó que fueron muchas las cenas que compartieron juntos, pero solo como amigos. “No fue una invitación de levante. Tomamos un café. Nos vimos. Nos llevamos bien. Por lo menos para mí”, concluyó.

Matías Martin negó que las acusaciones de Chloé Bello sean para él

Sin embargo, Pía Shaw reveló en SQP que las palabras de Chloé Bello sí estaban dirigidas a Matías Martin. “El posteo es por vos. No lo dudes”, lanzó.

Chloé Bello rompió el silencio tras su descargo en redes sociales

Horas más tarde, en la pantalla de LAM (América TV), Ángel de Brito logró tener la palabra en exclusiva de Chloé Bello, quien reiteró que su publicación no buscaba dañar, sino visibilizar los comportamientos inapropiados que se habían tenido para con su persona.

“¿Te esperabas tanta repercusión?“, le preguntó el notero; a lo que la modelo respondió: “La verdad es que no. No fue con esa intención. No estaba buscando todo lo que es el circo del medio y demás. Pero fue un descargo mío necesario, personal. Obviamente, en un momento opté por callarme la boca porque dije: ‘Pueden pasar estas cosas y no quiero dañar a nadie’. Pero honestamente, lo tenía clavado como una espina. Así que ya llega un momento en que yo no puedo callarme la boca y menos cuando se trata de mí”.

“Yo creo que es bastante obvia la incomodidad y tiene un porqué. Puedo dar data por data, pero creo que no es necesario; las imágenes y lo verbal dicen todo. No tengo mucho más para decir. Yo solo quise descargar la angustia que me provocó esta situación”, agregó la expareja de Gustavo Cerati.

Chloé Bello reveló por qué decidió hacer un descargo público contra Matías Martin y su programa

En otra parte de la entrevista, Bello explicó que decidió exponerlo no por una cuestión política, sino para no dejarse amedrentar: “Me parece que hubo un descargo con mucha sizaña, innecesaria. La cual, desde el minuto tres, pasamos de hablar de galletitas y vino a tildarme de una persona violenta o manipuladora. Tumbera lo pusieron en un título. Me pareció realmente todo de muy mal gusto. Yo no soy ni pañuelito verde, ni machista ni nada. No va por un lado político, pero sí entiendo que esto pasa en muchísimos rubros y lo lamento muchísimo. Porque a mí ya me ha pasado otras veces, pero hoy con 39 años no tengo ganas de que me vuelva a pasar”.

Por último, reconoció que el mayor dolor fue que el maltrato haya sido perpetuado por alguien a quien admiraba. “Me pareció triste porque es gente que yo respetaba muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es la conducción y el periodismo. El programa es un programa que yo veía y escuchaba y realmente me cayó muy de sorpresa”, cerró.