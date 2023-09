escuchar

Silvina Luna falleció a sus 43 años. Luego de padecer, durante años, problemas de salud por una cirugía de Aníbal Lotocki, la actriz y modelo comenzó a experimentar una falla multiorgánica en su cuerpo que la llevó a estar internada durante 79 días en el Hospital Italiano. Finalmente, el jueves 31 de agosto, se conoció la dolorosa noticia de su fallecimiento que consternó a todo el mundo del espectáculo, donde su figura era reconocida y querida por sus colegas.

Una de sus últimas labores como profesional fue en el Hotel de los famosos, que se emitió por eltrece, y la tuvo como una de las participantes estelares. A pesar de sus limitaciones físicas que le imposibilitaron continuar en el programa televisivo, la exparticipante de Gran Hermano cosechó grandes amistades en el reality como la de Matilda Blanco, que se mostró visiblemente acongojada al enterarse del deceso de la modelo.

Unos días más tarde del lamentable desenlace, Matilda dialogó con el programa Poco correctos (eltrece) y expresó su dolor por la pérdida irreparable de su amiga. Al ahondar en el tema, la diseñadora de moda le contó al “Pollo” Álvarez y “Chino” Leunis, conductores del ciclo televisivo, qué iba a hacer Silvina en caso de quedarse con el premio mayor del Hotel de los famosos.

Matilda Blanco contó qué iba a hacer Silvina Luna si ganaba el Hotel de los famosos

“En un momento, ella dijo que quería ganar el premio para poder usar ese dinero y ver a un médico que le podía dar una solución al problema que tenía”, expresó Matilda, en comunicación con el resto de los integrantes del piso, quienes se vieron impactados por estas declaraciones que daban a cuenta del sensible estado de salud que atravesaba por esos días Luna.

Posterior a esta declaración, que expuso el deseo que tenía la modelo para mejorar su vida, Matilda lamentó el fallecimiento de su amiga y recalcó su espíritu positivo a pesar de las adversidades que debió afrontar tras la internación con Lotocki: “Me mató el desenlace de Silvina. Ella siempre era positiva y tenía tantas ganas de vivir. Era una chica que te podía dar un consejo y fue la brújula para muchos cuando estuvimos en el Hotel de los famosos”, explicó.

Y, en esa misma línea, siguió: “Ella tenía un problema de salud enorme, pero estaba positiva para darte un consejo. Cuando ella estaba bien almorzábamos con Majo (Martíno), Locho (Loccisano), también hicimos una juntada de té con varias chicas del Hotel de los famosos. Ella siempre estaba para darte algo, era la persona más generosa del mundo”.

Silvina Luna y su participación en el Hotel de los famosos

Asistida diariamente por el personal médico del reality, quien le sugirió en reiteradas ocasiones no exigirse físicamente para no pasar sobresaltos en cuanto a su salud, la asesora de imagen remarcó en la entrevista que Silvina “no exageraba” al explicar sus dolores y cerró el contacto con la imagen que le quedó de ella: “Me quiero quedar con esa sonrisa, con esa persona que se acercaba y te hablaba con la voz bajita, que me preguntaba por mi mamá. Atesoro esos momentos que compartí con ella, que la conocí prácticamente ahí”.

Finalmente, en lo que respecta al reality, Alexander Caniggia se coronó como ganador del concurso al ganarle en una ardua final a Martín Salwe, quien tuvo un acercamiento a Silvina Luna durante gran parte de su estadía.