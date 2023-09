escuchar

Tras las críticas que recibió Marcelo Tinelli por no homenajear a Silvina Luna en el primer programa del Bailando 2023 (América), el conductor se tomó unos minutos del final de la segunda emisión para dedicarle unas sentidas palabras a la modelo, quien murió a sus 43 años la semana pasada tras estar 79 días internada en el Hospital Italiano.

Luego de saludar a cada uno de los jurados, el conductor del certamen de baile tomó la palabra y se refirió a la reciente muerte de Silvina Luna, quien fue víctima de una mala praxis a cargo de Aníbal Lotocki en 2010, y el que derivó en un problema renal que se agravó este año.

El mensaje de Marcelo Tinelli dedicado a Silvina Luna

Con imágenes de Silvina Luna en la pantalla, Marcelo Tinelli se refirió al respecto. “Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla y de ser su amigo, que dejó de estar”, introdujo el conductor.

Luego, Tinelli agregó: “Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que lo sucedió a ella, le ocurrió a otro amigo mío, Mariano Caprarola, con quien tengo audios desde un poquito antes de que muriera. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar. Por lo menos lo que pedimos desde este medio es justicia”.

Visiblemente emocionado, el conductor del programa se disculpó con los que lo criticaron en la apertura de este lunes. “Le pido perdón para los que dijeron que no había hablado de Silvina Luna, pero ayer en el medio del fragor y todo lo que fue este primer día, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho. Sé que en algún momento tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano y ya no hubo tiempo, así que este programa y este Bailando 2023 también te lo dedicamos a vos, Silvi. Gracias a todos”, concluyó Tinelli.

Con una música de fondo, la foto de Silvina Luna en la pantalla y el aplauso de todos los presentes en el estudio, cerró el segundo programa del Bailando 2023. Un programa que este martes a la noche tuvo como protagonistas a Flor Vigna, Anita y el Bicho Gómez, y el Alexis “El Conejo” Quiroga.

Según un comunicado que compartió Gustavo Conti en sus redes sociales, el último adiós de Silvina Luna será este miércoles 6 de septiembre a partir de las 12.30 horas, en el Panteón de Actores, en el cementerio de Chacarita. Esto se debe a que su hermano Ezequiel recibió recién el martes el cuerpo luego de que le hayan realizado la autopsia.