escuchar

En las últimas horas, se conoció un fragmento de la última entrevista que dio Silvina Luna, días antes de su internación para luchar contra la bacteria que le impedía recibir un trasplante de riñón y solucionar su problema de insuficiencia renal. Las declaraciones se dieron en un podcast y este domingo se mostraron algunos segundos en televisión.

El caso de la ex Gran Hermano conmovió no solo al mundo del espectáculo, sino a toda la sociedad. Después de meses de internaciones y un estado de salud delicado, la modelo finalmente falleció este jueves. Tras el hecho, que sucedió como consecuencia del cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal que se desarrolló tras la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki, en los medios y las redes sociales estallaron los pedidos de justicia y los homenajes a la modelo.

En ese contexto, se vivió un emotivo momento al aire de Estamos a tiempo (América TV). Allí, Mariano Yezze anunció que se mostraría al aire un fragmento de la última entrevista que dio Luna. El material inédito corresponde al capítulo de un podcast que se grabó diez días antes de que se llevara a cabo la internación de la ex Gran Hermano, quien en aquel entonces se mostraba activa y manifestaba sus ganas de trabajar. Dada la delicada situación que se desató luego de la charla, se tomó la decisión de no lanzar el episodio.

La entrevista inédita de Silvina Luna, días antes de ser internada: “Somos finitos”

“Me pasó de que me puse bastante rígida, estructurada y muy organizada. Después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí y que es un camino de ida, me di cuenta de que esa organización la podía llevar, pero con conciencia y cosas que realmente me nutren”, se la escuchó a Silvina en el fragmento de la entrevista.

A continuación, sobre este último punto, especificó cuáles son los aspectos en los que podía encontrar un aporte para su vida: “Puede ser lo físico, mental o espiritual, pero poner toda la energía ahí”. Sobre el final del video, exclamó unas palabras que tomaron mucha relevancia en el contexto actual. “Después, cosas de la vida que te llevan sí o sí a estar en el presente y hoy estoy en un proceso así. Es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas. Creo que a veces necesitamos pasar una situación difícil para darnos cuenta de que somos de la impermanencia. Somos finitos y todo se puede terminar en cualquier momento”.

La conmoción en el estudio de América, luego de la última entrevista de Silvina Luna

Luego del contundente testimonio, la transmisión volvió al estudio, donde todos se dejaron ver conmovidos por la escena. Inmediatamente después del video, Yezze tomó la palabra y manifestó su sentir: “Nos deja sin palabras verla así. Ella ya exhibía de alguna manera al malestar en su rostro, pero nada hacía pensar ese desenlace”.

En esa misma línea, Agustín Rey, que participa como panelista del ciclo televisivo señaló el impacto de la última frase de Luna en el diálogo. Por otra parte, informó que la entrevista y el podcast eran de FZU Contenidos y que, a partir de lo que ocurrió y de la conmoción y repercusión que generó su caso, se tomó la decisión de no lanzarla ni compartirla en las plataformas, a pesar de que el capítulo ya se encontraba en la etapa de edición.