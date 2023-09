escuchar

Comenzó una nueva etapa en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Además del dinero, también se entregará un departamento amoblado a estrenar en la ciudad de Buenos Aires, con los gastos de la escritura cubiertos, al igual que el primer año de expensas pagas. Si bien en las últimas emisiones Guido Kaczka hizo algunos anticipos y aseguró que se “abrirían caminos”, finalmente el lunes se conoció la nueva dinámica y también al primer participante que competirá por la vivienda.

Cuando los concursantes llegaron al quinto escalón, se encontraron con el desafío para acercarse al departamento. Guido Kaczka explicó que el participante que dijera, en un minuto, la mayor cantidad de palabras que comenzaran con una misma letra, ganaba la llave. Aunque indicó que la letra era a elección de cada participante, lo que les daba la posibilidad de practicar de antemano, hizo algunas salvedades. Las palabras tenían que figurar en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y si una misma palabra se dice tanto femenino como masculino, cuenta como dos, al igual que si se usa el singular y el plural. No obstante, aclaró que los nombres propios no tienen validez.

Los 8 escalones ya tiene al primer participante que competirá por el departamento

Francisco tuvo 63 palabras válidas y se convirtió en el dueño de la llave, es decir, que ganó un lugar en la final por el departamento. No obstante, la vivienda y el cheque por los $3.000.000 son cosas distintas. A la carrera por el dinero la ganó Tomás, de 22 años, y al final del programa, Guido Kaczka los llamó a los dos para explicarles cómo continuaba el juego.

“Tomás tiene los 3 millones enteros. Francisco tiene la llave”, explicó el conductor y continuó: “Francisco, está la posibilidad de que Tomás ofrezca, pero vamos a suponer que no quiere ofrecer nada, ni $1000 ni $100. En ese caso, vuelve el martes por los 6 millones, pero en el escalón del departamento no va por la llave, solamente juega para subir”.

Acto seguido planteó otro escenario para que todos entiendan la dinámica del juego: “Vamos a suponer que Francisco no quiere vender. En ese caso, no vuelve por los 3 millones, sino que va a volver a la final”. Fue entonces cuando le preguntó a Tomás, el ganador del cheque, cuánto ofertaba para regresar por los 6 millones, con la llave colgada. Si bien el joven indicó que estaba “shockeado” por la situación, ofertó $500.000.

Francisco ganó la llave para competir por el departamento y Tomás el cheque por los $3.000.000 (Foto: Captura eltrece)

“Si vos le aceptás los $500.000, mañana te estudiás palabras y jugás por el departamento, pero además por los 3 millones. Si mañana ganás, aceptando estos 500 mil, vas a llevarte 3.500.000, pero no volvés con esa llave, te la tenés que ganar”, le dijo a Francisco y le preguntó si el monto que le ofrecieron le convencía. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Tomás irrumpió y dejó en claro que era la única oferta y no iba a negociar otra: “Es eso o nada”.

El dueño de la llave analizó la situación y llegó a la conclusión de que el monto le parecía poco y decidió no “venderle” la llave. Dado que ambos optaron por no llegar a un arreglo, este martes Tomás regresa por los $6.000.000, pero sin llave, mientras que Francisco no irá por el dinero, sino que competirá por el departamento en una final.