Mauro Icardi publicó una foto en la intimidad con Wanda Nara y después la borró

Todo se terminó entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Al menos eso demuestra la empresaria en su cuenta de Instagram. Almuerzos con amigas, noches en bares de París, tardes disfrutadas junto a sus cinco hijos y muchas reuniones de negocios, así está viviendo su supuesta soltería la mediática. Sin embargo, es otra la historia que cuenta el futbolista en sus redes sociales en donde no deja de mostrarse posando feliz al lado de su esposa. En medio de esta gran confusión, el número nueve subió una sugerente foto con una fuerte chicana incluida.

Un día después de que Wanda Nara lo dejara de seguir en Instagram y subiera una historia contra la supuesta tercera en discordia, Icardi compartió una imagen de la pareja feliz deseándole un feliz día a la madre de Isabella y Francesca, sus hijas. Cuantos más posteos compartía ella indicando que estaba todo mal, más publicaciones hacía Icardi simulando que todo estaba perfecto. Tan evidente fue este tire y afloja en las redes que los seguidores del Wandagate -apodo que se ganó el escándalo- comenzaron a bromear con que todos sabían de la separación menos el mismo Mauro.

Mauro Icardi continúa subiendo fotos junto a Wanda Nara en un intento de reconciliarse

El viernes, el jugador del PSG fue un paso más y subió una historia con una imagen -aparentemente de hace un tiempo- que retrata un momento muy íntimo de la pareja. En la foto se lo puede ver a él acostado en la cama con el torso desnudo y a Wanda al parecer sin ropa abrazándolo y con una mano metida en la ropa interior de su marido. Por encima, Icardi escribió: “Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón”.

Tecleando afiladísimo cerró etiquetando a la empresaria: “¿En qué quedamos Wanda Nara? No me queda claro”. El texto podría ser considerado una broma, ya que el emisario no escatimó en emojis de sonrisas y gifs de buenas noches. Ya sea un chiste o un contundente mensaje, Icardi lo eliminó a menos de 10 minutos de publicado.

La íntima foto de Mauro Icardi y Wanda Nara instagram

Con este último agregado a la polémica Icardi-Nara quedó en evidencia que las cosas aún no están para nada claras dentro de la pareja. Sobre la supuesta separación hay un mar de rumores, muchos aseguraron que el jugador está ejerciendo mucha presión para lograr la reconciliación pero que ella no cede territorio.

El conflicto trasciende lo personal ya que Wanda también es su representante y es la responsable legal frente al PSG si su marido no cumple el contrato. Según trascendió, él no está presentándose a trabajar como forma de “protesta” contra su esposa. Al mismo tiempo, Yanina Latorre reveló algunas de las exigencias que planteó el deportista para el acuerdo matrimonial. Nara tendría que eliminar su perfil de Instagram, no ir más a eventos y dejar de viajar sola en avión privado.