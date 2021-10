La reacción de Pampita cuando Yanina Latorre dijo que Wanda Nara va a dar a conocer audios de la China Suárez hablando mal sobre ella

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio por iniciado un nuevo programa de ShowMatch refiriéndose a la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Esta mañana me desperté e Icardi no me seguía más. Solo seguía a una persona. ¿A su mamá? No. A Wanda”, contó. Y luego le pidió a Ángel De Brito que le contara las últimas novedades sobre el caso. El jurado, entonces, le dio la palabra a su compañera de Los Angeles de la mañana, Yanina Latorre, que se encontraba en el estudio. “Hoy hablé con Wanda. Icardi es un boludo. No sé si demostrarle fidelidad a Wanda es dejar de seguir a todo el mundo. No fue un pedido de ella”, comenzó expresando la panelista.

Y continuó: “Wanda no está en pareja. Está separada. Él está remándola. Yo creo que se rema para adentro, pero él faltó a entrenar dos días, no se presentó en la convocatoria para jugar en la de la Champions League. Le dijo a Wanda que si no volvía con él a París, no jugaba más. Ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año con el PSG y tiene la obligación de que él cumpla con el contrato. Están en la misma casa, cada uno en un cuarto. Ella me dijo: ‘Estoy pasando un infierno. No es lo que la gente cree’. Este chico está complicado”.

Luego de que De Brito asegurara que Nara le envió pruebas a Latorre sobre la infidelidad de Icardi con María Eugenia “China” Suárez, la esposa de Diego Latorre expresó: “Nos estamos metiendo con un mono sin navaja, que es Wanda. Va a mostrar todos los audios que tiene de la China -señalada como la tercera en discordia-hablando mal de Pampita. Y a su vez me mandó capturas que comprueban su amistad con la China. Esa es su calentura”. Su comentario incomodó, claramente, a Pampita Ardohain, que optó por bajar la mirada y no sumarse al escándalo.

Algo similar había ocurrido durante la noche del martes, cuando De Brito recordó que en 2016 la modelo se incorporó como jurado de ShowMatch en medio de su también escandalosa separación con Benjamín Vicuña.

Luego, sí, se dio comienzo a una nueva ronda, la de los homenajes. La encargada de romper el hielo fue Karina “La Princesita”, que decidió realizar un tributo al tango para recordar a su abuela Alicia. De la performance, además de su habitual compañero, Rafa Muñoz, formó parte Lito Vitale y un grupo de bailarines.

“Me encantó verla a Karina cantar. Están abusando un poquito de colgarse de la soga, pero estuvo muy bien. Después me perdí un poco con el homenaje porque quisieron meterle un montón de cosas y no me llegó”, comenzó la ronda de devoluciones De Brito (4).

“A mí siempre me parece espectacular que le demos al tango el espacio que se merece. Nosotros como argentinos no sé si lo valoramos tanto como deberíamos. Me encanta el tango, mi abuelo vivía cantando y forma parte de mi historia No sé si la puesta tuvo todo el brillo que tenía que tener, pero valoro la idea”, indicó Pampita (7).

“A mí me gustó mucho la elección y que Karina le siga dando luz a las mujeres de su familia. Es hermoso ver a Lito acá, es un gran padre. Más allá de la pequeña dispersión, hay detalles que tienen que ver con el tango, como los dos hombres bailando solos, el momento en el que entraron todos los bailarines sacándole viruta el piso hizo que tuviera todos los condimentos que debía tener. Los felicito”, sumó Guillermina Valdes (10).

“A mí también me encanta que hayan traído al tango y a Lito. Fue muy inteligente la elección de los temas. Es un momento del certamen más filoso y creo que la ambición cortó el impacto. Arrancó bien. A veces traen muchas muestras y no se agarran de nada. La parte aérea estuvo divina, pero después se dispersó. Las puntas de los pies de Kari por momentos no estuvieron estiradas, pero en general estuvo bueno”, coincidió Jimena Barón (7).

Hernán Piquín, dueño del voto secreto durante esta ronda, sumó: “Un placer tener a Lito y a su equipo de músicos. La parte aérea Karina estuvo divina, pero cuando bajaron, hubo partes que no. Pensé que iba a ser más brillante, pero no estuvo mal”.

Latorre, entonces, jugó el rol de falsa jurado. “Ya te veo enojadita. La elección, que cantaras y lo que hiciste en el aro fue divino, pero después no bailaste muy bien el tanguito”, expresó la panelista, pero fue interrumpida por la cantante con una ironía. “Vos sabés mucho de tango, así que lo valoro mucha tu opinión”.

“No se nada”, respondió Latorre. Y Karina disparó: “Disfrutá tu minuto de fama. Gracias a Wanda. Tu puntaje no suma así que me da lo mismo”. A raíz de ese fuerte encontronazo, comenzaron a sonar en las redes los rumores que indican que la cantante habría renunciado al certamen. Ese episodio, la cantante habría renunciado al concurso.

Luego, llegó el turno de Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés le brindaron un homenaje a Sergio Denis. En el estudio se encontraba presente una de las hijas del querido cantante, Bárbara, junto a su amigo Maxi Ghione.

Tras ver la propuesta, el conductor le brindó unas palabras de cariño a Denis y aprovechó para hablar también sobre Juan Alberto Badía.

Después, sí, tomó la palabra el jurado. “Me gustó que hayan elegido a Sergio, un tipo súper profesional y respetuoso. Acompañamos a la familia y ojalá encuentren justicia. Lo que no me gustó fue el homenaje, estuvo bien hecho, pero no me pasó nada”, indicó De Brito (4).

“Uno tiene expectativas muy altas y espera conmoverse... Por más que sea correcto, si no ocurre eso, queda corta la propuesta. Ellos estuvieron bien y es hermoso escuchar esas canciones, pero faltó la emoción. El baile estuvo bien”, sumó Pampita (7).

Valdes (6) agregó: “Todos nos morimos y lo importante es lo que dejamos. Sergio fue tan importante en mi adolescencia... Lo iba a ver al teatro y se me ponía la piel de gallina. Lleno de luz. Un tipo que vibraba muy alto. Me quedé con ganas de conocerlo, peor me dejó una huella. Me gusta que se hayan vestido de blanco, pero me pasó lo mismo: no vibré eso que estoy contando”.

“Acepto las devoluciones, no soy como Karina. No quisimos caer en golpes bajos y recordarlo con alegría”, explicó Marengo.

“Sergio es un artista tremendo que genera muchas cosas y a mí no me pasó nada con el homenaje. Fue muy escolar la alegría, casi infantil. Si querían ir por la alegría, él tiene un montón de temas que hubiesen podido recorrer. Esto tendría que haber sido un fiestón”, coincidió Barón (5).

“A mí me gustó el homenaje. Estuvieron muy prolijos. No sé si la idea la hubiera enfocado por ahí. Estuvieron perfectos y no hubo problemas con ningún paso”, cerró Piquín.