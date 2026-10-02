Maxi Ghione fue liberado: cómo seguirá su causa y qué investiga la justicia

La justicia de Rafaela dictaminó la liberación del actor Maxi Ghione, quien permanecía detenido desde el martes al mediodía, luego de haber sido denunciado por Emiliano Ezequiel Tarragona por “amenaza calificada y tenencia ilegítima de armas”. La liberación se hará efectiva en las próximas horas, aunque con algunas condiciones mientras el proceso judicial continúa.

La medida fue firmada por el juez Javier Carlos Bottero y la fiscal María Cecilia Doro de la oficina de Gestión de Audiencias número 5 de Rafaela y la causa, luego de las investigaciones realizadas, fue caratulada como “tenencia indebida de armas de fuego y amenaza calificada”, no como privación ilegítima de la libertad como se especuló durante las primeras horas.

Las condiciones de su liberación

En la audiencia que comenzó hoy a las nueve y media de la mañana y duró menos de media hora, estuvieron presentes además del actor, su abogado Juan Manuel Lovaiza y el abogado de Tarragona (el denunciante), Carlos Farías Demaldé. En el documento firmado por el magistrado al que LA NACION tuvo acceso, se establecen las condiciones que el actor deberá cumplir mientras sigue la causa, como ser: fijar domicilio (su casa en la localidad de Lehman a 15 kilómetros de Rafaela), prohibición de contacto a través de cualquier medio con la víctima, comparecer y firmar cada quince días ante la comisaría de su jurisdicción y prohibición de tener y portar arma de cualquier tipo y calibre.

Por otro lado, luego de que la fiscal leyera en voz alta los hechos que se le atribuyen al actor, su abogado rechazó dicha calificación legal y aceptó las medidas impuestas mencionadas en el párrafo anterior como condición para la liberación de su cliente.

La denuncia

Ghione, que vive en Lehman, Santa Fe, desde 2024, fue denunciado el 26 de septiembre a través de un llamado al 911 por un hecho presuntamente ocurrido el 20 de ese mismo mes. El martes, luego de los allanamientos, fue detenido. El denunciante es Emiliano Ezequiel Tarragona, un acompañante de 43 años que aseguró haber sido contratado por el actor, quien luego lo habría retenido, amenazado e incluso no le habría querido pagar el dinero acordado por sus “servicios de escort” .

En la denuncia detalla lo que supuestamente vivió hace diez días en la casa del actor. “Me presento para un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort. Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora, después consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, comienza su relato. Luego, asegura que en un momento de la noche el denunciado “sacó dos armas”. “’Mirá que están cargadas’, no me apuntó pero lo hizo para intimidarme, no me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, en total estuve cinco horas hasta que pude salir”, sigue.

En ese momento, el denunciante se fue a su casa y desde allí, le escribió al actor para reclamarle el dinero que le debía por haber permanecido allí más horas de lo pactado: “Se negó a pagarme, ‘no te voy a pagar una mierda’, me dijo, también me trató de transa y me amenazó: ‘No vayas a despertar al diablo’, en el sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”.

En el documento, además, explica que el motivo principal que lo llevó a denunciar fue “obtener una medida de distancia”, ya que tenía miedo: “Es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más, en Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos”.

El martes por la tarde, previo a la detención de Ghione, se había allanado su propiedad, donde se encontraron cuatro armas de fuego. En diálogo con LAM, Juan Manuel Lovaiza, abogado del actor, había asegurado que las armas se encontraban en regla: “Me hizo referencia a una sola que era de ornamentación, que venía heredada de un abuelo y que ya no se fabrica. Del resto, él sería legítimo usuario”.