Maxi López y su hijo Constantino sorprendieron al mostrar cómo es su dinámica de padre e hijo: “No me respondés nunca”

La vida de Maxi López dio un giro de 180 grados tras su participación en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). El público lo conoció en una nueva faceta, más espontánea y genuina, con picantes idas y vueltas con Wanda Nara que evidenciaron que las peleas y su escandaloso divorcio quedaron en el pasado. Este año se instaló de manera permanente en la Argentina junto a su mujer Daniela Christiansson y sus dos hijos menores, Elle y Lando, y, además de viajar a los Estados Unidos para cubrir el Mundial, también estrenó su reality. Uno de sus hijos tuvo una participación especial en uno de los episodios y dejaron en evidencia cómo es la dinámica entre ambos.

Como adelanto del nuevo episodio de Anti 9 (Vestuario Stream), compartieron un video en el que se pudo ver a López sentado en el asiento trasero de un auto, mientras esperaba a Constantino, el segundo de sus hijos con Wanda Nara. “Me llamás 55 veces y cuando yo no me respondés nunca”, le recriminó López al adolescente de 15 años, quien se limitó a responderle “Hace un minuto”, con lo que dio cuenta de que no había pasado prácticamente nada de tiempo.

Wanda Nara y Maxi López junto a sus tres hijos en común Valentino, Constantino y Benedicto (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, Maxi le preguntó qué fue lo que lo hizo demorar, presumiendo que estaba usando las redes sociales, pero, cuando la respuesta fue que estaba mirando un partido de fútbol, su cara cambió rotundamente. “¿Cómo fue?”, quiso saber entusiasmado. “Más o menos”, fue la respuesta que recibió de “Coki”, que, de un instante para el otro, eligió decir en inglés: “Siento que hubiera sido mejor quedarme en el colegio, honestamente”.

El exfutbolista indagó sobre el partido: “¿Cómo terminó? ¿No pudiste hacer gol? ¿Cuánto jugaste?“. Pero, como una tendencia normal entre los adolescentes, solo recibió respuestas escuetas y parciales. Constantino le dijo que ganaron, que no hizo un gol y que jugó “más que el primer tiempo”. Finalmente, le explicó que había sido un entrenamiento.

Maxi López protagonizó un divertido video con su hizo Constantino (Foto: Captura de video)

“¿Qué pasa? Hay algo que no te deja contento. Te veo que estás contrariado. ¿Qué pasó?”, insistió López a modo de poder entablar el diálogo con su hijo. Sin embargo, el adolescente solo se rio, le aseguró que no pasaba “nada” y, para ponerle fin a la conversación y cambiar de tema, propuso ir a buscar a su hermano Benedicto a la escuela.