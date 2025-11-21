MasterChef Celebrity: Maxi López se quebró al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló

Desde que puso un pie en la cocina de Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López se ganó rápidamente el cariño del público gracias a su humor, su carisma y esa energía que aparece cada vez que la cámara lo enfoca, especialmente en sus idas y vueltas con Wanda Nara, conductora del ciclo y su expareja. Pero en la gala del jueves, el exfutbolista dejó ver una faceta distinta: se emocionó profundamente y no pudo evitar las lágrimas.

Todo ocurrió durante una jornada particularmente emotiva, en la que los participantes recibieron la visita de sus hijos. Entre ellos estaban Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que Maxi comparte con la conductora. Los chicos se sumaron a la dinámica del programa y acompañaron a sus padres en un desafío especialmente pensado para celebrar ese vínculo.

Maxi López se emocionó en medio de la visita de sus hijos en el programa (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

En medio de ese clima familiar, Wanda no dudó en hacerle a Maxi una pregunta directa: “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”. Cabe destacar que Maxi reside en Europa desde hace años junto a su pareja, Daniela Christiansson, su hija Elle y otro bebé en camino. Ante eso, respondió con total honestidad: “Que te la pasás extrañando”.

El abrazo que conmovió al estudio de Masterchef (Captura: Telefe)

La sinceridad de sus palabras generó un impacto inmediato tanto en el estudio como entre quienes observaban la escena. En medio de esto, Maxi no pudo contener las lágrimas y, al ver la emoción que lo desbordaba, Wanda se acercó sin dudarlo para abrazarlo y contenerlo en ese momento tan sensible. “Yo no me acuerdo cuando fue la última vez que lo abracé a Maxi”, bromeó, aunque luego expresó: “Están todos bien los chicos, eso es lo importante”.

El exfutbolista se quebró al hablar de la distancia con sus hijos (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

“Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil”, sostuvo, teniendo en cuenta que su hija Elle y su esposa están en Europa, y agregó: “Cuando estoy acá extraño a mi hija, cuando estoy allá extraño a mis hijos acá”. Frente a eso, Wanda quiso saber qué podían hacer para enfrentar esa distancia y, en ese contexto, Maxi dejó entrever un posible giro en su vida familiar al afirmar: “Voy a tener que tomar una decisión”, abriendo la puerta a la posibilidad de volver a instalarse en Argentina para estar más cerca de sus hijos mayores.