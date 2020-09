Maximiliano Ferraro: "Alberto Fernández es rehén y alumno de Cristina Kirchner"

"Lo del Presidente es delirante", dijo el diputado nacional en Nada personal, el programa que conduce Viviana Canosa Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 13:21

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) estuvo como invitado en el programa Nada personal que conduce Viviana Canosa por elnueve. Hizo hincapié en la quita de coparticipación a la Ciudad y enfatizó en que Alberto Fernández"es un rehén de Cristina Kirchner".

"El Presidente dijo que no cree en la meritocracia, respondeme brevemente qué pensás con respecto a eso", le consultó la periodista al comienzo del programa. "Lo del Presidente es delirante, que la principal figura de nuestro país nos diga que el merito y el esfuerzo, las reglas del juego clara no tengan sentido para construir un futuro distinto y un país distinto".

Y continuó: "Es incomprensible que en estos momentos tan complejos de nuestro país, desde lo económico, desde lo social e institucional, el Presidente se ría en la cara de todos nosotros diciéndonos 'el merito no sirve, el esfuerzo no vale la pena y no vayamos a un país previsible y con reglas de juego claras para todos'".

Por otro lado, el diputado habló sobre la remoción de los tribunales que ocupan en la actualidad los jueces: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. "Está clarísimo que la vicepresidenta de la Nación tiene un plan, que es enfrentar a los argentinos. Consagrar la impunidad que ella necesita, y quedó demostrado en el Senado, donde su mayoría obediente y obsecuente se llevó tres jueces de la nación, violando la constitución".

"El hecho está consumado y esperamos que la Corte Suprema salga de su letargo y actúe conforme al rol institucional que tiene y a este nuevo atropello institucional que ha perpetuado Cristina Kirchner", manifestó Ferraro.

Por último, se refirió a la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, en medio del conflicto con la policía bonaerense: "Es un Gobierno bifronte, el Presidente es rehén y un alumno que cumple lo que la actual vicepresidenta de la nación le dice y que muchas de sus decisiones son de venganza y de castigo a un electorado que no los votó".

"El Presidente le metió la mano en el bolsillo a la Ciudad, para tapar la ineptitud del gobernador [Axel] Kicillof y el ministro de seguridad Sergio Berni y acompañando lo que ya Cristina Fernández de Kirchner venía instalando que es ese odio visceral que le tiene a la ciudad de Buenos Aires, ciudad que no los acompaña desde hace mucho tiempo", concluyó.